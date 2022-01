Condena a sargento del Ejército por abuso sexual de tres menores en Bello, Antioquia

Uniformado del Ejército es condenado a 24 años de cárcel por abuso sexual. Imagen de referencia.

La Fiscalía General de la Nación confirmó la condena de 24 años de cárcel contra un sargento del Ejército, a quien se le culpó del abuso sexual de tres niñas, en el municipio de Bello, departamento de Antioquia durante los años 2007 al 2018.

De acuerdo con el ente acusador, este hombre durante más de 11 años habría accedido carnalmente a sus hijastras, quienes eran hijas de la entonces pareja sentimental del uniformado, por lo cual según lo determinado por un Juez Penal del Circuito de Bello (Antioquia) deberá pagar 24 años de prisión.

Según la investigación de un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), el procesado deberá responder por los delitos de acceso carnal abusivo agravado y actos sexuales violentos, ambas conductas en concurso homogéneo y sucesivo.

“De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), entre los años 2007 y 2018 el procesado abusó sexualmente de las 3 hijas de su entonces compañera sentimental. Los vejámenes sexuales empezaron cuando las menores contaban con 7, 10 y 11 años de edad”, precisó la Fiscalía.

Asimismo, se determinó que el hombre sentenciado en sus acciones con el fin de cometer el delito contra las menores dañaba las cerraduras de las habitaciones donde dormían las menores para que ellas no pudieran protegerse.

Por su parte, los investigadores establecieron que los hechos fueron perpetrados en las casas fiscales del batallón donde laboraba el suboficial y en otras dos viviendas del municipio de Bello.

Además de los tocamientos y el acceso carnal abusivo contra las niñas, la Fiscalía logró determinar que el hombre grababa a las menores mientras se bañaban y las amenazaba con matar su madre y a su familia si contaban lo sucedido.

A pesar que el militar no ganó el juicio, la decisión de primera instancia tomada por el Juez fue apelada por la defensa ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.

En lo que va del 2021 se han reportado 158 procesos por violencia sexual a menores en instituciones públicas

En un informe presentando por ICBF en el mes de septiembre señaló que hasta la fecha en la entidad se han abierto 9.927 procesos de restablecimientos de derechos por violencia sexual, de los cuales 8.438 corresponden a niñas.

“Durante el 2021, el @ICBFColombia ha abierto 9.927 Procesos de Restablecimientos de Derechos por violencia sexual, de los cuales 85 % corresponden a niñas. Necesitamos construir un país que respete y garantice los derechos de quienes son el presente y futuro del país”, comentó en Twitter la directora general de ICBF, Lina Arbeláez.

Es importante recordar que en este 2021 uno de los casos más conocidos relacionados con abuso infantil fue el de un centro de cuidado ubicado en la ciudad de Medellín, donde al menos 29 menores fueron víctimas de un sujeto que trabaja en el área de alimentos del establecimiento. Este caso dejó en evidencia que los funcionarios no tenían los conocimientos previos para atender estos caso y que los procesos no avanzaban pues el escándalo estalló cuando una de las madres hizo público que pese a las denuncias no había pasado nada.

Actualmente ‘Manolo’ como los menores llamaban al abusador está detenido y se encuentra enfrentando un proceso penal en su contra donde la Fiscalía ha mencionado que tiene pruebas documentales y testimoniales suficientes, entre estas las denuncias formuladas por los padres de familia y 38 testimoniales (entre las que se destacan los análisis de vecinos, médicos y funcionarios del jardín); para que el sujeto reciba una condena de 50 años.

