Caso Alex Saab: Corte Suprema cita a versión libre a Piedad Córdoba

Corte Suprema cita a versión a libre a Piedad CórdobaFoto: Colprensa

La Corte Suprema dio a conocer, en las últimas horas, que cita a versión libre a la exsenadora de Colombia, Piedad Córdoba, que se ha visto envuelta en la investigación revelada por asambleístas de Ecuador, sobre un supuesto viaje que ella realizó el 8 de julio de 2013, con su hijo, en una de las avionetas del empresario barranquillero, Alex Saab, quien es investigado por actos de corrupción en la compra de materiales para la construcción de viviendas en Venezuela.

El nombre de Córdoba en esta investigación, inicialmente fue mencionado por el asambleista ecuatoriano Fernando Villavivencio, quien antes de entregar el informe había señaldo desde su cuentade Twitter, que la politica colombiana había tenido nexos con el investigado testaferro, a lo que ella respondió que no es cierto que ella conozca a Saab.

En una reciente entrevista con la W Radio, Piedad manifestó que dicha investigación no tiene evidencias claras de las acusaciones que hacen en su contra y afirmó que estas acciones por parte de los funcionarios de la Comisión de Fiscalización y Control Político de Ecuador, son las mismas que realizó el actual fiscal colombiano Francisco Barbosa al entregar supuestas pruebas en contra el candidato presidencial Andrés David Arauz Galarz, sobre una presunta financiación por parte del ELN, tema que afectó su llegada a la presidencia del país vecino.

“Ellos vinieron aquí a liquidar la campaña de Petro y del Pacto Histórico y ahí derecho a acabar conmigo, una acusación tan grave es para retirarse de la lista”, indicó Piedad Córdoba en entrevista con el medio radial.

Por otro lado, señaló que ella no tiene algún vínculo con el investigado empresario Alex Saab, el cual afilian con la senadora de haber viajado a Ecuador en una lujosa avioneta el pasado 8 de julio de 2013 desde Bogotá.

Según dicho informe, Córdoba habría viajado en un Lear Jet de matrícula americana N-72LJ registrada en Estados Unidos, aeronave obtenida en noviembre de 2012 por Pulido.

“Piedad Córdoba dice que no conoce a Álex Saab, pero el 8 de julio del 2013 ella ingresa a Ecuador en una aeronave de matrícula norteamericana con su hijo y Álex Saab. Para esa época, la empresa de Saab ya estaba en problemas con la Fiscalía”, indicó Villavicencio, anteriormente había hecho la denuncia desde su cuenta de Twitter.

Con respecto al asambleista, la exsenadora colombiana manifestó: “El caso no se va a quedar así, me parece una absoluta irresponsabilidad que reciban a una persona con un prontuario y no con una hoja de vida. El tipo es un asaltador de calle que vino aquí a liquidar a Santos, a Correa y a mí”.

Al finalizar la entrevista con el medio, manifestó que no hablará en vivo en medios de comunicación hasta que este impuesta una demanda en contra del asambleista Villavicencio, la cual será a través de su representante judicial, el exfiscal Eduador Montealegre.





SEGUIR LEYENDO

<a href="https://www.infobae.com/america/colombia/2022/01/18/por-alerta-de-grupos-armados-en-cali-jorge-ivan-ospina-solicita-a-duque-un-consejo-de-seguridad/">Por alerta de grupos armados en Cali, Jorge Iván Ospina solicita a Duque un consejo de seguridad</a>

<a href="https://www.infobae.com/america/colombia/2022/01/18/segun-la-onu-colombia-sigue-en-alerta-por-el-continuo-abuso-a-menores/">Según la ONU, Colombia sigue en alerta por el continuo abuso a menores</a>