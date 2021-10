“Es absolutamente falso”: Piedad Córdoba respondió a las acusaciones de tener negocios con Alex Saab

Bogotá. Septiembre 26 de 2021. Piedad Córdoba se unió al Pacto Histórico y aspirará al Senado. (Colprensa - Camila Díaz)

Tras la extradición a los Estados Unidos del colombiano Alex Saab, el pasado 16 de octubre, diferentes países de Latinoamérica han comenzado hacer las respectivas investigaciones sobre los negocios que el colombiano habría sostenido al sur del continente, uno de esos países ha sido ecuador, quien desde su Asamblea reveló que la exsenadora Piedad Córdoba estaría involucrada en unos pagos.

Fernando Villavicencio Valencia, asambleísta ecuatoriano, dio a conocer este martes, un correo electrónico del año 2010 en el que Piedad Córdoba se comunicaba con el entonces director del Servicio Bolivariano de Inteligencia venezolano (Sebin).

En dicho mensaje, la exsenadora exponía el retraso de unos pagos a los socios que presuntamente serían los colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido.

“Compatriota, me da mucha pena molestar, pero se me está convirtiendo en un grave problema lo de los empresarios que te enviamos los listados. El ministro de comercio de Colombia le ha informado uno por uno a quién le van a pagar y nada”, señala un fragmento del correo electrónico.

En este mensaje, presuntamente, Córdoba contínua señalando: ”me preguntan por qué le están pagando primero a los que están en contra del proceso y hasta apoyan a los paracos y aquellos que nos han apoyado históricamente son rechazados”.

La colombiana, además, finalizó señalando la urgencia del trámite: “Me dicen que mañana están a punto de salir 230 millones de otras empresas, por favor, ayúdeme, qué hago, le mando una carta al Presidente, voy personalmente?, hago lo que sea necesario, pero esto es de vida o muerte”, concluye el email, que fue revelado por las autoridades ecuatorianas.

Este es el supuesto mail que publicó en su cuenta de Twitter, Fernando Villavicencio Valencia, asambleísta ecuatoriano:

Ante la acusación, la actual candidata al Congreso de Colombia, Piedad Córdoba, se pronunció en entrevista con NTN24, y aseguró que es falso y que ya adelanta un proceso judicial para esclarecer los hechos.

“Esa persona es alguien que yo ayudé a formar, que le pagué la universidad y me lo llevé para Venezuela como mi mano derecha. A mí no me deberían entonces encarcelar por esos correos sino por bruta, porque cómo se me va a ocurrir a mí escribir un correo con unas pendejadas de esas, cuando yo lo podía hablar directamente con Chávez”, aclaró Cordoba respecto a la persona que estaría entregando esa supuesta información.

Posteriormente, en su defensa, Córdoba le manifestó al mismo medio que de haber necesitado dinero, facilmente hubiera recurrido al chavismo, pues tenía comunicación directa con el entonces presidente Hugo Chávez. Asimismo, aclaró que ella siempre ha tenido una misma cuenta de correo electrónico, el cual, no es el que aparece en el supuesto correo que reveló Villaviencio.

Por otro lado, en diálogo con el medio internacional, Piedad aceptó que sí conoció el alguna ocasión a Alex Saab, pues especificó que fue durante “una campaña de Horacio Serpa, hace casi 15 años”, señalando que es fue la primera vez que lo vio, y que años más tarde lo vio nuevamente durante una de sus visitas a Venezuela en Caracas

Sin embargo, aclaró que nunca tuvo “relación con él ni con sus empresas”, y precisó “jamás conocí su oficina en Caracas, ni su casa”.

