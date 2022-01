Zuluaga y Miguel Uribe le respondieron a Claudia López: ‘los bogotanos le pagan para que trabaje’

La alcaldesa, Claudia López, ha sido blanco de críticas por sus declaraciones en contra del uribismo. Fotos: archivo particular

El anuncio del candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, de ir solo a la primera vuelta presidencial ocasionó revuelo entre diversos sectores políticos. Pese a los intentos por concretar diálogos, la principal carta del uribismo descartó una alianza con el Equipo por Colombia y así lo hizo saber durante un “cónclave” en Barranquilla, el cual lideró el expresidente, Álvaro Uribe.

Una de las principales reacciones fue la de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien tildó esa determinación del partido como una “estrategia del engaño” a través de su cuenta en Twitter: “¿De verdad nos creen así de tontos? ¿Alguien cree que solo Zuluaga es el de Uribe? La estrategia del engaño siempre ha sido su sello. Sacar a la gente engañada y emberracada”.

De igual modo, la mandataria de la capital del país sostuvo que el Centro Democrático buscará todas las alternativas posibles para mantenerse en el poder. “Tras 20 años de abuso, corrupción y desgaste, sabiendo que su declive definitivo se acerca, Uribe y el uribismo harán todo para aferrarse al poder y para desprestigiar y tratar de tumbar a las mayorías ciudadanas que los derrotamos desde 2019″, concluyó este domingo 16 de enero.

Sus comentarios, además de provocar disputas ideológicas, también despertó las críticas entre varios usuarios, quienes la tildaron de estar participando en política.

La respuesta de Zuluaga y Miguel Uribe:

Tras las declaraciones de la alcaldesa, el propio Óscar Iván Zuluaga, se manifestó mediante su cuenta en Twitter, y señaló a la alcaldesa de estar ocupada en otros asuntos en vez de atender las necesidades de Bogotá:

“Si Claudia López usara el tiempo y la energía que le pone al Twitter en su gestión, tal vez su trabajo llegaría a ser regular. Los bogotanos pagan su salario para que trabaje, no para que se dedique a hacer politiquería por redes sociales”, aseguró.

Al cabo de una hora, Miguel Uribe Turbay, candidato al Senado de la República por el Centro Democrático, confirmó que, en el transcurso de esta semana, presentará una queja formal en la Registraduría en contra de López por participación en política. Y agregó: “No esta vez. ¡No más! Claudia tiene acabada Bogotá e insiste en cometer ilegalidades”.

Entre las críticas contra la mandataria también aparece la exconcejal, Carolina Arbeláez, que instó a las autoridades para que inicien una investigación por estas declaraciones en las plataformas digitales. “Así es como Claudia López participa indebidamente en política, le hace campaña a su esposa de frente y opina como si fuera candidata. Necesitamos que la Procuraduría le ponga a esto un tatequieto”, aseveró.

El candado a su cuenta, otra polémica reciente:

En las últimas horas, la alcaldesa de Bogotá también fue tendencia por ponerle y luego quitarle el candado a su cuenta de Twitter. Con esta acción, que se dio tras las críticas contra el uribismo, las personas que no seguían a López no podían acceder a los contenidos del perfil. Aunque el bloqueo no duró mucho tiempo, no se han conocido explicaciones sobre este particular hecho.

“La señora alcaldesa, en una demostración más de su talante, cierra su cuenta de twitter restringiendo el acceso a lo que publica. Restringe el derecho a la información. Ella es una figura publica, es preferible que cancele la cuenta a que restrinja el acceso a la información”, manifestó el columnista y defensor de Derechos Humanos, David Ghitis.

Mediante las plataformas digitales empezó a circular una iniciativa con la cual se invita a las personas para que firmen la revocatoria de López, al considerar que ella está “destruyendo la ciudad”. Bajo el nombre ‘Bogotá revoca’, los ciudadanos están siendo citados en centros comerciales, como Unicentro y Parque La Colina, para llevar a cabo este procedimiento.

