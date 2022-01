Claudia López le puso candado a su cuenta de Twitter

Foto de archivo de la alcaldesa de Bogotá,Claudia López. EFE/Juanjo Martín

Este 16 de enero, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López le puso candando a su cuenta de Twitter luego de la polémica que surgió por criticar al uribismo y la candidatura presidencial de Óscar Iván Zuluaga y al uribismo en general.

Twitter de Claudia López

Por ahora, la mandataria no ha dado explicaciones o razones para restringir su cuenta a las personas que no la siguen.

Las criticas de López al Uribismo

La política en Colombia sigue moviéndose, pues la campaña del candidato del partido de ultraderecha Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, anunció que irá solo en primera vuelta en la campaña presidencial. Luego del anuncio, han sido varios los políticos que se han pronunciado, pero el que más llamó la atención fue el trino que publicó la alcaldesa Claudia López, en horas de la mañana.

En el trino, la mandataria ataca al expresidente Álvaro Uribe, quien mueve los hilos detrás de Zuluaga y todo el partido y lo acusó de ser un estratega del “engaño”.

¿De verdad nos creen así de tontos? ¿Alguien cree que solo Zuluaga es el de Uribe? La estrategia del engaño siempre ha sido su sello. Sacar a la gente engañada y emberracada”, dijo mientras citó la siguiente frase: “El uribismo va solo hasta primera vuelta.

Minutos más tarde, la mandataria de los bogotanos escribió otro mensaje asegurando que luego de “20 años de abuso” el uribismo hará todo para “aferrarse al poder”

Tras 20 años de abuso, corrupción y desgaste, sabiendo que su declive definitivo se acerca, Uribe y el uribismo harán todo para aferrarse al poder y para desprestigiar y tratar de tumbar a las mayorías ciudadanas que los derrotamos desde 2019.

El trino no cayó bien entre los seguidores del expresidente, quienes acusaron al López de participar en política, acción que está prohibida por la ley a quienes ocupan cargos de elección popular.

Sobre las críticas que recibió, el candidato a la presidencia Óscar Iván Zuluaga publicó un trino mencionando a la alcaldesa, donde asegura que se dedica a hacer “politiquería” en redes sociales.

Si Claudia Lopez usara el tiempo y la energía que le pone al Twitter en su gestión, tal vez su trabajo llegaría a ser regular. Los bogotanos pagan su salario para que trabaje, no para que se dedique a hacer politiquería por redes sociales.

Mientras algunos respaldan la postura de López, otros consideran que su comentario podría demostrar la participación política de la mandataria. La primera en pronunciarse fue Paloma Valencia, quien le dijo a López que no puede participar en política.

Alcaldesa usted no puede intervenir en política. Recuérdalo.

El representante a la Cámara, Gabriel Santos, del Centro Democrático también respondió a la mandataria de la capital y la acusó de convertir Bogotá en “Ciudad Gótica”.

Alcaldesa nos tiene condenados a vivir en Ciudad Gótica. Atracos violentos son pan del día, ciudad abandonada por su improvisación. En vez de participar ilícitamente en política dedíquele el tiempo de ser tuitera a gerenciar una ciudad abandonada por su administración.

Carlos Fernando Galán, excandidato a la alcaldía y quien hace parte de la Coalición Centro se pronunció sobre las palabras de la alcaldesa y le pidió no intervenir en política.

“Alcaldesa, no podemos caer -e insistir- en las mismas prácticas que criticamos. Bogotá y los bogotanos la necesitan hoy más que nunca gobernando una ciudad en crisis, no interviniendo en política de manera abiertamente ilegal”, aseguró el exconcejal.

Actualización, 6:55 pm: La cuenta de la alcaldesa volvió a ser abierta.

“Tengo tres monstruos encima: Petro, Peñalosa y Uribe”: Claudia López explica por qué cayó su popularidad

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López considera que se ha convertido en un “trompo de poner” para la política nacional, según dijo en entrevista con La Silla Vacía. Un panorama que hará más difícil su gestión, ahora que el país entra en los seis meses definitivos de la campaña electoral presidencial y legislativa.

Aunque López arrancó su gobierno con un margen de favorabilidad positivo, se encontró, como el resto de líderes locales, nacionales y globales, con la pandemia de covid-19 que no solo concentró los esfuerzos por más de un año, sino que generó descontento en la población por el aumento de cifras como la pobreza, el precio de los artículos y restricciones a las libertades.

hora, cuando ese contexto podría empezar a dar paso a una nueva normalidad con la inmunidad al virus, la alcaldesa de Bogotá cree que se viene para ella otro reto de dimensiones similares para su administración, la campaña electoral.

“Tengo tres monstruos encima: Petro, Uribe y Peñalosa, con bodegas, concejales, congresistas que no me dejan respirar. Su único propósito en la vida es que a mí me vaya mal. Es una mezquindad infinita porque quieren que le vaya mal a Bogotá y a 10 millones de ciudadanos”, le dijo López a La Silla.

En esa entrevista, la mandataria afirmó que esa oposición a su gestión es la causa de su baja popularidad, que tiene otras dos causas: el descontento de la población a raíz de las afectaciones de la pandemia y las restricciones y, a modo de contrición, sus errores y salidas en falso.

López aseguró que es el alcalde más cuestionado del país por términos políticos y aunque reconoció que Daniel Quintero, en Medellín, entra en ese podio; tiene a Gustavo Petro y sus políticos como aliados, mientras que ella debe enfrentarlos como contradictores.

“No juzgan con el mismo rasero”, sostuvo López, debido a que al Gobierno nacional, según ella, lo excusan por las consecuencias de la pandemia, mientras que a su gestión la juzgan por las consecuencias de esa contingencia mundial.

