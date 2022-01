Rafael Santos Borré, sin temor ante Haaland: ‘Fue irrespetuoso, así que lo fui a buscar’

El cruce entre el colombiano y el noruego se registró en un partido por la jornada 18 de la Bundesliga.

El pasado 8 de enero, en la derrota del Eintracht Frankfurt 2-3 ante el Borussia Dortmund, Rafael Santos Borré marcó su primer doblete desde que arribó al balompié alemán, y, sin embargo, sus goles no fueron los únicos que se robaron la atención. Durante el partido por la décimo octava fecha de la Bundesliga, las cámaras de televisión captaron un tenso cruce entre el colombiano y el delantero Erling Haaland que luego dio de qué hablar.

En los minutos finales del compromiso, el delantero noruego se llevó la esférica de la esquina para quemar tiempo, y el cafetero, con ansias de empatar, intentó arrebatársela, pero no pudo. En su fallido intento, cometió una falta que despertó la furia de Haaland, quien, de manera insospechada, comenzó a gritarle en español “¿qué pasa?, ¿qué pasa, hermano?” y a empujarlo.

En la discusión, en la que intervino al árbitro para que no pasara a mayores, también se vio al atacante de 21 años tocarse sus genitales mientras observaba al exjugador de River Plate.

Pues bien, acerca de lo ocurrido en el Deutsche Bank Park, donde juega como local el Frankfurt, habló Rafael Santos Borré. En conversación con el programa VBar, de Caracol Radio, sostuvo:

“Fue un encontronazo que tuvimos. Me parece que fue un poco irrespetuoso cuando se pusieron arriba en el marcador. Empezó a celebrar unas acciones sin necesidad, iban ganando. Cuando un jugador de nosotros la sacaba, le celebraba o le gritaba en la cara. Ninguno de nosotros hacía nada y me dio un poco de impotencia, así que lo fui a buscar en esa última jugada”.

El conflicto, sin embargo, continúo una vez el colegiado dio el pitazo final. Camino a los camerinos, Erling siguió provocando al colombiano, ya no solo en español, sino en inglés, pero Borré evitó la confrontación.

“Yo vi que en algún momento me gritaba ‘¿qué pasa hermano?’, en español. Me sorprendió porque no es normal que hablen español acá. Cuando se acabó el partido, seguía con el tono de venirme a buscar porque sabía que yo estaba caliente. Me decía algunas cosas en inglés y yo intentaba contestarle para que se diera cuenta que no estaba bien lo que estaba haciendo”, agregó.

Con el medio radial, quien fue el máximo goleador en River Plate en la era Marcelo Gallardo, también contó que en un comienzo le costó adaptarse al equipo alemán, donde en 23 partidos como titular y dos como suplente suma siete goles y cinco asistencias, que lo perfilan para ser convocado por Reinaldo Rueda a la selección Colombia para las eliminatorias.

“Al principio fue muy difícil porque venía de un estilo de juego diferente. En River Plate nos hacíamos cargo de la posesión de la pelota y con equipos metidos atrás. Cuando llegué aquí me encontré con un fútbol más vertical, de ida y vuelta. Hoy, con trabajo y conocimiento, me voy encontrando mejor y más adaptado a la Bundesliga”, explicó.

El barranquillero también fue preguntado por la falta de gol del combinado tricolor en los últimos enfrentamientos por las clasificatorias y respondió que, con quienes se destacan como asistidores, mantienen conversaciones contantes de cómo quieren que les brinden la pelota.

“Creo que siempre es un tema en el que el equipo trata de corregir y mejorar. Hablamos con los jugadores que tienen la facilidad de asistirnos y generar jugadas a los delanteros para saber qué es lo que más les gusta del otro. Tanto tiempo sin compartir hace que mucho se base en el diálogo. Eso es bueno para tener señales en el partido”, concluyó.

