Polémico informe sobre entramado de Alex Saab en Ecuador fue entregado al Congreso colombiano

Un informe que compila más de 1.000 documentos que probarían un supuesto tinglado de intereses económicos y corrupción por parte del empresario Alex Saab en Colombia, Venezuela y Estados Unidos, fue entregado al presidente del Senado de Colombia, Juan Diego Gómez, por parte de Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador.

Entre los pormenores que han trascendido a la opinión pública se encuentra la conformación de una empresa ficticia por Saab para operar en el vecino país con el fin de “acceder a los dólares de la reserva” de Ecuador, de acuerdo con documentos desclasificados presentados por el asambleísta Villavicencio.

Para ello, Saab habría aprovechado una reunión binacional entre los mandatarios de Venezuela, Hugo Chávez, y de Colombia, Juan Manuel Santos, programada el 28 de noviembre de 2011, para realizar negocios en favor del gobierno venezolano.

A lo anterior, se suma un presunto favorecimiento a Saab por parte del gobierno de Rafael Correa (2007-2017), el cual habría entregado supuestamente a dos empresas fachada, una de ellas conformada en 2012 en Guayaquil con el mismo nombre, “160 millones de dólares que días después de haber recibido en las cuentas de Banco Amazonas y Banco Territorial fueron sacados de Ecuador a empresas en paraísos fiscales y a los EE. UU.”.

Para Juan Diego Gómez, presidente del Senado, las revelaciones del informe entregado por Villavicencio, quien compulsó una copia al gobierno del presidente Iván Duque, serán puestos en consideración de todas las bancadas políticas en el Legislativo así como de las autoridades competentes:

Se habla en el documento de lavado de activos, provenientes de la corrupción de unas posibles operaciones entre Colombia, Venezuela y Ecuador para blanquear capitales, así como unas importaciones ficticias en las que se mencionan ciudadanos colombianos y algunos exfuncionarios públicos. Esto será puesto a consideración de los senadores y también de las autoridades competentes

Para Gómez, quien representa al Partido Conservador, la labor de sus pares de la Asamblea ecuatoriana tiene como propósito fortalecer la diplomacia parlamentaria así como conformar una comisión binacional para luchar contra la corrupción: “Ese propósito tiene que ser una bandera de carácter mundial, sin ideologías, partidos ni nacionalidad. Este asunto es de primera importancia para el país, de manera que vamos a poner el informe en consideración de los senadores y las copias para avanzar en lo que corresponde”, declaró a El Espectador.

Con cinco votos a favor y dos abstenciones, dicha comisión parlamentaria ecuatoriana, encabezada por el legislador Fernando Villavicencio, afín al oficialismo, decidió abrir una investigación sobre Saab por un caso de supuestas exportaciones ficticias entre Venezuela y Ecuador, en operaciones de presunto lavado de activos durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017). Foto de archivo. EFE/José Jácome

En este propósito coincidió Fernando Villavicencio, quien ahondó en las denuncias compiladas en el informe que ya se encuentra en poder del mandatario colombiano. Para el asambleísta, “el Ecuador fue víctima de un asalto a las reservas porque es el único país que tenía dólares y que tiene dólares en la región”.

Además, reveló detalles de lo obtenido por Saab en el marco de la reunión entre Santos y Chávez, quien firmó como contratista un convenio de vivienda entre los dos países para “facilitar que una empresa de papel creada cinco días antes aquí en Bogotá, el Fondo Global de Construcción (Foglocons) de Álex Saab y Álvaro Pulido, operara desde Ecuador”.

“El objetivo de Álex Saab y Álvaro Pulido y el objetivo del chavismo era apropiarse de las reservas de libre disponibilidad del Estado ecuatoriano”, afirmó Villavicencio, quien aseguró que, “esta operación que permitió un drenaje de 2.697 millones de dólares de la reserva ecuatoriana puso en riesgo la liquidez de toda la economía” de ese país.

Registro de la tripulación y pasajeros de un vuelo de 2013 realizado en el avión de Álex Saab donde consta el nombre de Saab, de la exsenadora Córdoba y de su hijo. (Foto: Tomada de la cuenta de Twitter del asambleísta Fernando Villavicencio).

En la denuncia presentada por el asambleísta ha sido vinculada la exsenadora Piedad Córdoba, reconocida por mantener vínculos con el régimen venezolano. Córdoba, quien negó tener relaciones con Álex Saab, haría parte de un entramado compuesto por “más de 100 malos empresarios venezolanos, ecuatorianos y colombianos”, en palabras de Villavicencio.

Las reacciones de Piedad Córdoba no se hicieron esperar. No solo tildó al político ecuatoriano de ‘denunciólogo a sueldo’ sino que prometió emprender acciones legales en su contra por injuria y calumnia: “Iré yo misma a Quito y no descansaré hasta que la justicia lo ponga a pagar por el daño que me ha causado”, declaró.

