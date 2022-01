Padre del cantante Beéle se volvió a mostrar “desilusionado” de su hijo

Beéle, cantante colombiano de reguetón. Foto: Instagram @beelecito

Beéle, el cantante colombiano que ha ganado fama internacional por canciones como Ella y Loco, ha vuelto a ser objeto de críticas por cuenta de un nuevo video en el que su padre se queja del olvido al cual dice estar sometido de su parte.

Según las declaraciones de Breiner López Chiquillo, se siente muy “desilusionado” del músico barranquillero porque, a pesar de haberse reconciliado y tener varios encuentros después de la primera grabación que él hizo quejándose de esta misma situación, la mala relación entre ambos ha vuelto a generar distanciamiento.

Pero más allá de este sentimiento, el hombre también se mostró molesto porque dice que mientras su hijo adquiere costosos vehículos y propiedades, gracias a una carrera que dice haber ayudado a cosechar con mucho esfuerzo, él tiene que pagar una cuota mensual por el taxi que maneja para subsistir.

De igual manera, Breiner López manifestó que Beéle ha optado por desconocer todo el esfuerzo que hizo su padre para apoyarlo musicalmente y el amor que le inculcó por el arte.

“Yo siempre digo que llegué a la música por curiosidad”, dice el papá del artista en su clip, citando una de sus entrevistas para un popular diario de Barranquilla, ante lo cual agrega: “¿Por qué no dices que eres artista porque yo fui cantante y tú querías seguir mi camino? ¿Por qué no dices que yo te apoyé? ¿Qué pasa, por qué no hablas cosas bonitas de mi? (...) Aquí dice que tú fuiste a la Escuela de Bellas Artes para aprender música, pero en ningún lado me nombras y dices que fui yo quien trabajó y sacó prestado aquí y allá para llevaste allá”, agregó.

Por último, el papá del joven que ahora se codea con reconocidos exponentes de la música urbana como Maluma, Blessd, Lunay y Lenny Tavárez; le pidió al joven que si no quiere apoyarlo económicamente está en todo su derecho, pero advierte que sería grato para él escuchar a su hijo hablar bien sobre él.

“¡Ey, no me des nada!, está bien, tú puedes hacer con tu plata lo que quieras, pero ¿que ni siquiera hables bien de mi? (...) Me trataste de ‘verdugo’ y de ‘tirano’ en el programa ese de ‘La red’, en el que todos esos presentadores son ‘gaytorade’ y hasta la presentadora, la rubia esa, dicen que es lesbiana ¡Eres un desagradecido!”, concluyó.

Papá de Beéle vuelve a hablar en su contra.

Es clave recordar que la entrevista a la cual Breiner López hace referencia corresponde a una que brindó Beéle en el año 2020, luego de la polémica que su padre desató por esta misma razón. En aquella ocasión, el artista dijo que su progenitor solo quería que él le siguiera pagando un sueldo sin tener que trabajar.

Además, el cantante de reguetón admitió que su papá gastó mal el dinero que él le entregaba.

“Yo le he dado muchísimas soluciones a mi papá, aunque él es muy complicado. Yo le mandaba para sus medicinas, pero hubo un tiempo en el que yo no sabía si él invertía el dinero en lo que se debía, porque él no podía tomar licor ni fumar pero lo hacía (...) Le repetí muchas veces que si necesitaba algo yo se lo buscaba, pero no accedía a eso, él es imponente y carga con mucho rencor”, explicó Beéle en aquella ocasión.