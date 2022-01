En Estados Unidos le realizarán prueba genética a supuesto lobo de Rionegro

Autoridades buscan determinar la especie del ejemplar que se encuentra en una finca de Rionegro, Antioquia. Foto: Cornare.

La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas del los Ríos Negro y Nare (Cornare) informó este miércoles que las autoridades ambientales adelantan una investigación para determinar si el espécimen que se encuentra en cautiverio en una finca del municipio de Rionegro, Antioquia es un lobo.

La corporación aseguró que desde que se conoció este insólito caso, se han adelantado diferentes visitas con expertos técnicos a esta finca ubicada en el municipio de El Tablazo, oriente antioqueño, en la que se ha podido recaudar información importante acerca de este ejemplar del que se presume es de la especie ‘Canis lupus’, originario del norte del continente.

“Informamos que luego de la primera visita con el personal técnico, en la que no se pudo determinar si se trata de un lobo, un perro doméstico o un híbrido, la Corporación, en compañía de la Veeduría Ciudadana, la Personería de Rionegro y representantes de las organizaciones animalistas, realizó una nueva visita con Felipe Valencia, experto etólogo, para evaluar el comportamiento del animal”, indicó Cornare.

En ese sentido, la corporación señaló que el experto etólogo, quien realizó un informe relacionado al comportamiento del animal, el cual será incluido en la investigación para determinar la especie, sugirió realizar una prueba de genética genotípica para evaluar el grado de “introgresión genética” con la cual se podrá determinar si es un lobo o el grado de hibridación en caso que sea un cruce entre perro y lobo.

Por tal razón, señaló que ya se pudo establecer un laboratorio científico, ubicado en California, Estados Unidos, en el cual se realizará el análisis genético de este ejemplar que lleva ocho años en cautiverio, a través del cual se podrá conocer la especie de este animal, que de ser un lobo representaría un caso insólito en el país.

“Una conclusión importante que nos sirve a todas las entidades es que no se evidencia ningún signo de maltrato, su comportamiento no es aberrante, tiene gestión emocional o competencias sociales en las que puede relacionarse con otros individuos caninos, sus cuidadores y mujeres. No manifiesta signos de ansiedad como lamido acral, ni alopecias autoinfligidas, y para disminuir la marcha en círculos y mejorar su hábitat, se recomienda implementar enriquecimientos ambientales”, indicó el experto en etología animal, Felipe Valencia.

A su vez, Cornare indicó que en la primera visita que se llevó a cabo en esta finca en compañía de la Policía Nacional como respuesta a denuncias de la comunidad, el propietario aseguró que se trata de un perro de la raza ‘lobo checoslovaco’, el cual indicó ingresó legalmente al territorio nacional a través de un vuelo comercial.

Esta información, que fue suministrada por parte del propietario del animal, será utilizada por las autoridades para realizar un contraste con los registros de ingreso de animales al país en las fechas señaladas.

“En caso de que todo el proceso concluya que se trata de un lobo silvestre y que ingresó ilegalmente al país, se iniciará con todo el procedimiento sancionatorio ambiental y penal del caso”, concluyó el coordinador del Grupo Bosques y Biodiversidad de Cornare, David Echeverri.

SEGUIR LEYENDO: