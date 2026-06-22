Abrieron las inscripciones al Chingaza Fest 2026 con cuatro rutas de 8 a 42 km para recorrer el páramo: así puede inscribirse

El festival incluye cuatro rutas no competitivas de 8, 16, 24 y 42 kilómetros por paisajes de páramo y bosque altoandino - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia

El Parque Nacional Natural Chingaza anunció la apertura de inscripciones al Chingaza Fest 2026, un festival de deporte y naturaleza que, por primera vez, invitará a cientos de personas a recorrer el corazón del páramo a través de rutas de montaña, actividades de bienestar y experiencias de educación ambiental, bajo estrictos criterios de conservación.

Chingaza Fest 2026 se consolida como una apuesta innovadora de ecoturismo en Colombia, combinando el deporte al aire libre con la protección activa de los ecosistemas de alta montaña y la generación de oportunidades para las comunidades locales. El festival, abierto a deportistas, caminantes y familias, ofrece una experiencia segura y responsable centrada en el contacto directo con la naturaleza y el fortalecimiento del bienestar integral.

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Cuatro rutas, una experiencia de montaña y conservación

El evento propone cuatro recorridos no competitivos para descubrir la riqueza ecológica y cultural del páramo: Cusumbo (8 km), Frailejón (16 km), Oso Andino (24 km) y Puma (42 km). Las rutas atraviesan paisajes de páramo y bosque altoandino, entre los 3.200 y 3.800 metros sobre el nivel del mar, permitiendo que cada participante avance a su ritmo y reciba un reconocimiento simbólico por completar el trayecto. La prioridad es la experiencia personal y la conexión con el entorno.

Chingaza Fest 2026 propone en Colombia una experiencia de ecoturismo que combina deporte al aire libre, conservación y bienestar - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia

El festival incluye acciones de ciencia ciudadana, como el registro de biodiversidad en plataformas especializadas y actividades de monitoreo ambiental. Se implementará una gestión estricta de residuos, el uso exclusivo de vías autorizadas y la prohibición de plásticos de un solo uso, drones, fogatas, alcohol y equipos de sonido. Estas medidas buscan minimizar el impacto ambiental y garantizar el respeto por el área protegida.

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Cusumbo (8 km): Altura mínima: 2.995 msnm Altura máxima: 3.139 msnm Desnivel positivo y negativo: 360 m La ruta puede hacerse caminando, trotando o corriendo. El recorrido es 87% por carretera destapada, paralelo al embalse del Chuza, y 13% por el Sendero Suasie. Incluye transporte ida y regreso desde Bogotá, con salida a las 4:00 a.m. desde el Movistar Arena. Valor: $190.000.

Frailejón (16 km): Altura mínima: 2.995 msnm Altura máxima: 3.394 msnm Desnivel positivo y negativo: 790 m Transcurre en un 92% por carretera destapada y 8% por el Sendero Suasie, con una subida exigente hasta el mirador del embalse. Salida desde Bogotá a las 3:00 a.m.; el punto de encuentro se notificará en la guía del corredor. Valor: $220.000.

Oso Andino (24 km): Altura mínima: 2.995 msnm Altura máxima: 3.460 msnm Desnivel positivo y negativo: 1.026 m El 95% del trayecto es por carretera destapada y el 5% por el Sendero Suasie. Incluye ascensos, planos y descensos, con paisajes y biodiversidad destacados. Salida desde Bogotá a las 2:00 a.m. desde el Movistar Arena. Valor: $230.000.

Puma (42 km): Altura mínima: 2.995 msnm Altura máxima: 3.460 msnm Desnivel positivo y negativo: 1.573 m La ruta es 97% por carretera destapada y 5% por el Sendero Suasie. El objetivo es llegar a la Laguna de Chingaza y disfrutar de su belleza. Salida desde Bogotá a la 1:00 a.m.; el punto de encuentro se comunicará previamente. Valor: $240.000.



Las rutas del Chingaza Fest 2026 se desarrollarán entre 3.200 y 3.800 metros de altitud y permitirán a cada participante avanzar a su ritmo - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia

En todos los recorridos, la hora máxima de llegada a la meta es a las 3:00 p.m. La actividad incluye transporte desde Bogotá, y cada participante puede elegir cómo vivir la experiencia: caminando, trotando o corriendo. El evento busca resaltar la importancia de la conservación y el respeto por los ecosistemas de montaña.

Bienestar, cultura y desarrollo local

La organización ha vinculado a comunidades campesinas, guías locales y operadores turísticos de los municipios del área de influencia, fortaleciendo la economía regional y reconociendo a los habitantes como aliados en la conservación. Los servicios de alojamiento, alimentación y transporte serán prestados por actores locales, generando ingresos directos y visibilizando la riqueza cultural de la región.

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Los asistentes podrán disfrutar de un mercado local y cultural, espacios de intercambio de saberes y actividades que resaltan la relación entre naturaleza, salud y bienestar. El festival busca consolidarse como una experiencia integral, promoviendo una conexión consciente con el patrimonio natural y cultural del páramo. Todo el desarrollo del evento se articula con el Parque Nacional Natural Chingaza y las autoridades, siguiendo protocolos de seguridad, planes de contingencia y exigencias ambientales.

La inscripción al evento incluye el acceso autorizado a las rutas, puntos de alistamiento e hidratación en los controles provistos por prestadores locales bajo la política de cero plásticos de un solo uso y el traslado en transporte organizado desde Bogotá.

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El evento sumará acciones de ciencia ciudadana con registro de biodiversidad y monitoreo ambiental en el Parque Nacional Natural Chingaza - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia

Por las exigencias técnicas y climáticas del páramo, las rutas largas están restringidas a mayores de 18 años, mientras que la ruta recreativa de 8 km permite la participación de menores desde los 14 años acompañados por un adulto. Los interesados pueden inscribirse escribiendo a chingazafest@gmail.com, vía WhatsApp al +57 311 8799760, o en la web oficial chingazafest.com. Todas las novedades y recomendaciones se difunden en las cuentas de Instagram @chingaza_fest, @exploraverde e @icanti_ecoturismo, usando la etiqueta #ChingazaFest2026.