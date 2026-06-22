Colombia

Cathy Juvinao responsabilizó al presidente del resultado de las elecciones: “Petro siempre con el mismo error”

La representante a la Cámara afirmó que las decisiones tomadas durante los cuatro años del actual mandato influyeron en el resultado de las urnas y culpó al petrismo de que la extrema derecha se impusiera

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El Gobierno de Gustavo Petro desmintió las denuncias de Catherine Juvinao sobre presuntas deudas millonarias con universidades públicas - crédito Germán Forero/Prensa - Alexa Rochi/Presidencia
Cathy Juvinao afirmó que el Gobierno Petro habría perdido apoyo entre sectores que anteriormente acompañaron algunas de sus propuestas políticas - crédito Germán Forero/Prensa - Alexa Rochi/Presidencia

La representante a la Cámara Cathy Juvinao lanzó una dura crítica contra el presidente Gustavo Petro tras conocerse los resultados del preconteo de las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026. La congresista aseguró que el mandatario insiste en culpar a supuestas fallas técnicas en lugar de asumir que la derrota del progresismo se debió al abandono y los errores políticos cometidos durante sus cuatro años de Gobierno.

El pronunciamiento de la legisladora se registró en medio de la oleada de denuncias del jefe de Estado, que viene cuestionando fuertemente la transparencia del software electoral y del preconteo de la Registraduría.

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En esos resultados preliminares, el abogado Abelardo de la Espriella se posiciona como ganador con 12.959.542 votos frente a los 12.708.712 obtenidos por el líder de izquierda Iván Cepeda, al dejar una diferencia muy estrecha de apenas 250.830 sufragios, de acuerdo con el 99,99% de las mesas informadas.

- crédito Registraduría Nacional del Estado Civil
Ante la reñida diferencia entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en las elecciones presidenciales, Cathy Juvinao ha culpado a Petro - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

La crítica de Cathy Juvinao al análisis del resultado presidencial

A través de un extenso mensaje en su cuenta de la red social X, Cathy Juvinao afirmó que el mandatario tiene una lectura equivocada sobre el comportamiento de los ciudadanos que logran mejorar sus condiciones de vida y que ayer manifestaron su descontento en las urnas.

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“Petro siempre comete el mismo error con la clase media: la considera una clase traidora que sale de pobre gracias a él y luego se voltea. Asume que la gestión pública es un favor que luego los ciudadanos deben pagar en votos, y con eso refuerza la creencia de que cuando la gente avanza socialmente se derechiza”, señaló la representante en su extenso post.

Para Juvinao, el sector político que acompaña al jefe de Estado se equivoca al no comprender las dinámicas de los centros urbanos, poniendo como ejemplo principal lo ocurrido en la capital del país, que históricamente había sido un bastión electoral para la izquierda colombiana.

“La izquierda petrista tendrá que entender más temprano que tarde que, si quieren el respaldo de la clase media, la misma que perdieron ayer en Bogotá, por ejemplo, tienen que dejar de infantilizar a este sector de la población”, advirtió la legisladora que por los cuatro años del Gobierno Petro fue una de sus mayores opositoras.

La representante Cathy Juvinao cuestionó la interpretación del presidente Gustavo Petro sobre los resultados preliminares de las elecciones - crédito @CathyJuvinao/X
La representante Cathy Juvinao cuestionó la interpretación del presidente Gustavo Petro sobre los resultados preliminares de las elecciones - crédito @CathyJuvinao/X

La congresista explicó que cuando las personas acceden a mejores oportunidades, se vuelven más exigentes con sus gobernantes, alejándose de los discursos polarizantes. Según su análisis, este sector de la población prefiere mandatarios enfocados en la gerencia y en la solución de problemas cotidianos como la recolección de basuras, el transporte masivo, la seguridad ciudadana y el pago de las obligaciones mensuales.

Los argumentos de Cathy Juvinao contra la estrategia del Gobierno Petro

Asimismo, la representante argumentó que la narrativa presidencial divide al país de forma extrema, ignorando por completo a la población trabajadora que se encuentra en el medio de la pirámide socioeconómica: “Petro ha abandonado el compromiso de construir un relato para esa clase media: para él solo existen los más pobres de los pobres y los más ricos de los ricos, que en su narrativa son por supuesto esclavistas, vampiros y asesinos. Cometió este error en su alcaldía en 2012 y volvió a cometer en la presidencia (sic)”.

Durante su fuerte cuestionamiento, la legisladora expuso casos puntuales de programas sociales que afectaron directamente la economía de los hogares jóvenes y de las familias trabajadoras durante este cuatrienio, lo que habría sepultado las opciones de Iván Cepeda en las urnas.

La congresista Cathy Juvinao denunció que, a pesar de las promesas de pagos directos para aliviar la crisis de liquidez, los hospitales y clínicas siguen sin recibir los fondos necesarios para operar - crédito Germán Forero/Prensa
Según Cathy Juvinao, el petrismo cometió un error al interpretar las expectativas de los ciudadanos que han mejorado sus condiciones económicas - crédito Germán Forero/Prensa

“Dos ejemplos concretos: los jóvenes del Icetex hacen parte de esa clase media-popular. Los beneficiarios del subsidio Mi Casa Ya, también. El programa Estado Joven le reconocía un ingreso a los practicantes en el sector público, un programa que Petro acabó. Y así, fueron muchas las bofetadas a esta población en estos 4 años”, enfatizó en su mensaje en X.

De igual manera, la congresista recordó que estas consecuencias electorales ya habían sido anticipadas por diferentes sectores políticos alternativos que no fueron escuchados por la Casa de Nariño, concluyendo que el voto de castigo en las principales ciudades del país fue el resultado directo de la gestión del propio Gobierno.

Y ayer Bogotá, la ciudad que concentra la clase media de Colombia, se los cobró. No hay espacios ahora para llover sobre mojado, sobre todo cuando múltiples voces advertimos esto durante 4 años”, sentenció Juvinao.

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