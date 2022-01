“Aquí no pueden seguir habiendo puntos de anarquía”: Diego Molano sobre acciones violentas en Bogotá y Cali

Foto de archivo del ministro de Defensa colombiano, Diego Molano. EFE/Lenin Nolly

Tras los últimos hechos de violencia que se han vivido en Puerto Rellena, en Cali, en el atentado que dejó 13 policías heridos, y los actos vandálicos que se presentan todos los 28 de cada mes en el Portal Américas, al suroccidente de Bogotá, el jefe de la cartera de defensa señaló en medio de consejos de seguridad que se han planteado tanto la investigación de los hechos, como las acciones judiciales.

Ante los hechos de violencia, en entrevista con Noticias RCN, el ministro Diego Molano hizo énfasis en la crítica situación en la capital del Valle del Cauca, asegurando que el Gobierno está en una acción ofensiva para detener la ‘guerra urbana’ en esta región.

“Aquí no puede seguir habiendo puntos de anarquía, ni que las ciudades lo permitan, precisamente, en el consejo de seguridad que tuvimos este fin de semana se tomaron acciones vitales”, señaló el titular de la cartera de Defensa.

Además, agregó que por ejemplo se han realizado acciones con respecto al frente de guerra urbano del ELN, que según los primeros resultados de trabajo, está indicado de tener responsabilidad en el acto terrorista en Cali, que estuvo planeando para desarrollar la campaña que el grupo delictivo llama ‘despedida de Duque’, “con el cual buscan generar acciones en contra de la fuerza pública o de la Policía Nacional. Estamos en una acción ofensiva frente a esa guerra urbana, adicionalmente, se ofrece una recompensa por alias El Rolo, responsable de coordinar ese frente de guerra urbano”, sostuvo Molano en el noticiero.

Por otro lado, acerca la situación crítica que se vive en Bogotá por los constantes hechos de violencia que suceden en el Portal Américas, Suba, Usme y otros sectores, el ministro de Defensa había anunciado días atrás sobre militarizar de estas zonas para controlar la situación de orden público, sin embargo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, no apoyó la tarea, ante lo cual respondió:

“Nuestra principal asistencia es de cómo damos seguridad a todos los bogotanos, y en esos puntos como Puerto Rellena (Cali), Portal Américas y Usme no sigan viéndose afectados los ciudadanos que no pueden tomar transporte público, que se ven bloqueados cada 28 del mes, que ya no pueden utilizar los espacios públicos”, precisó el ministro.

Ante la falta de apoyo por parte del distrito capital indicó que siempre se ha buscado coordinar con la Alcaldía y la Secretaría de Seguridad para dar todas las acciones de captura y judicialización de quienes cometen esos actos

Asimismo, indicó que estas labores se realizan “para evidenciar que hay en los conjuntos gente que está apoyando en la elaboración de algunos artefactos que afectan a nuestra Policía”, precisó.

Al finalizar, añadió: “Lo importante es que se recupere la seguridad en el Portal Américas. Tuvimos una reunión con la Policía, el viceministro de seguridad, la alcaldesa, entre otros, para garantizar restaurar el orden y que no siga la guachafita que pasa cada 28 que tanto afecta la tranquilidad de los ciudadanos”.

