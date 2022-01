“El hitman”, el hombre que intentó explicar la virginidad femenina y se convirtió en tendencia en Twitter Foto: IStock

Durante el fin de semana, la red social Twitter tuvo un debate frente a la virginidad de las mujeres, motivado por un comentario que hizo un hombre llamado Daniel Salcedo sobre el aparato reproductor femenino, que terminó volviéndose viral.

La discusión empezó porque varias mujeres aseguraban que ser virgen, de manera física, es solo un mito social pues muchas han confirmado que nacieron sin himen o que este se rompió por un algún esfuerzo físico y no por una penetración sexual.

El himen es una fina membrana que cierra el orificio superficial de la vagina que está presente en la mayoría de las mujeres desde su nacimiento y presenta ciertas aberturas para permitir el paso de la menstruación. Este, según se cree, se rompe cuando las mujeres tienen, por primera vez, una relación sexual.

Sin embargo, está comprobado que, alrededor del 0,03 % de las mujeres nacen sin himen y que no tienen problemas con el desarrollo de los órganos del aparato reproductor. Adicionalmente, este tejido puede dañarse antes de tener relaciones sexuales, ya sea por un examen médico, una intervención quirúrgica o al usar tampones. También puede sufrir daños por lesiones, esfuerzo físico excesivo y ejercicio.

Dadas estas teorías y la opinión de las mujeres frente a ellas, Salcedo decidió intervenir y comentar que las mujeres están muy equivocadas al decir que la virginidad no existe y que de lo que se tiene que hablar es de la “tapita” que tiene la vagina en las mujeres que no han sido inseminadas, fue así como aseguró que el nombre científico era “hitman”, queriendo decir “himen”.

“Leo mujeres diciendo que la virginidad es algo mental y no físico... Estúpidas, nos referimos a la tapita que traen las mujeres de origen, cuando aún no fueron inseminadas, el nombre científico es hitman creo... hay que leer más...”, compartió el hombre a través de sus redes sociales. La captura de pantalla de este comentario realizado el pasado 16 de diciembre se multiplicó en el pasado fin de semana.

Hombre intentaba describir el himen en la vagina

La confusión de Salcedo creó una nueva controversia alrededor y la crítica de cientos de mujeres que se sintieron ofendidas no solo por la aseveración sino por el hecho de que un hombre opinara de sexualidad femenina sin conocimiento y con errores.

Lo que abrió un nuevo debate sobre la importancia de que en los colegios o en el país en general se enseñe de educación sexual a todos los ciudadanos. Según la coach y experta en sexualidad Valeria de la Espriella, comentarios de este tipo dejan ver la falta de conocimiento que existe frente al cuerpo humano y de cómo se sigue condenando la moralidad de las mujeres por un tejido físico.

“La virginidad es un constructo social que le da una gran importancia a la supuesta pureza femenina, tanto así que en algunos países les hacen pruebas a las mujeres para legitimar que no hayan tenido relaciones sexuales antes de casarse. La virginidad también está relacionada con el himen, una membrana en forma de anillo que se encuentra a la entrada de la vagina y que si se rompe, supuestamente es señal de que la mujer perdió su virginidad, lo cual es bastante impreciso”, compartió a Infobae Valeria.

Según la experta, esta membrana es tan elástica en algunas mujeres que puede no romperse a pesar de los años, “existen los hímenes complacientes o mal llamados elásticos, es decir que no se rasgan a pesar de las relaciones sexuales o los partos, así que el himen no determina si una mujer es virgen o no”, aseguró.

Por este tipo de comentarios es que necesitamos educación sexual... es Himen no #Hitman pic.twitter.com/11P89oTtEX — Valeria De La Espriella (@SolteraDeBotas) January 10, 2022

Adicional, el comentario creó un gran número de chistes al rededor de la ignorancia frente a los temas de sexualidad y cómo los hombres se apropian de ellos. Pero sobre todo porque el “hitman” que el hombre mencionó se trata del “Agente 47″ un personaje de ficción conocido como un legendario asesino a sueldo y el cual es el protagonista de toda una saga de videojuegos.

Y ahora un hombre hablando de la vagina de una mujer… ¿hitman? ¿Porqué no se recogen? Es como si yo me pusiera a hablar de lo que se siente tener pene o testículos. pic.twitter.com/yu4HtsNHDY — 💎꧁☬Ada Lovelace☬꧂💎 (@AdaLovelace777) January 10, 2022

Hitman:



1.- Nombre científico que se le da a la tapita que traen las mujeres de origen antes de ser inseminadas.



2.- Serie de una saga de videojuegos que dio lugar a una película, que hablan de un super agente (No muy buena btw). pic.twitter.com/npbc86Yxpg — sHy_GuY (@frankshop21) January 11, 2022

¿O sea que cuando la tapita se rompe o el hitman se desaparece, es porque fuimos inseminadas? Entonces el tipo cree que somos yeguas o vacas. — Calorina (@CarolaDetal) January 11, 2022

El hitman cuando quiero tener S...,prohibiendo el ingreso de los enemigos a mi cuerpo 🤣 pic.twitter.com/GMS5IHnEii — Danielle Nuvol ~ 🌳🇨🇱 (@sailornani) January 11, 2022

Los siguientes son los tipos de Hitman. pic.twitter.com/kzokWmv9ns — 𝓝𝓲𝓴𝓴𝓲 (@asi_me_llamo) January 10, 2022

