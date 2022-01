“Me estoy recuperando bien”: reapareció Andy Rivera con sentido mensaje en redes sociales

Tomada de Instagram @andyrivera

Los seguidores del interprete de música urbana Andy Rivera extrañaron las publicaciones del artista en redes sociales y fue él, quien a través de su cuenta de Instagram, donde supera los 5.1 millones de seguidores, compartió un sentido mensaje explicando lo que ha estado atravesando en los últimos días.

Con una carta escrita a mano y replicada a través de sus ‘InstaStories’, el intérprete de ‘Fuego’ se sinceró y expresó lo que estaba sintiendo, sin dar mayores detalles al respecto, pero prometió que regresaría recargado tan pronto como sus padecimientos emocionales se lo permitan.

“¡Feliz año! No se imaginan cuánto los he extrañado, soy consciente de toda mi ausencia durante el fin de año y tiene un por qué”, con estas palabras abrió la carta que iba dirigida a sus seguidores y quienes constantemente le preguntaban en sus redes sociales qué estaba ocurriendo en su vida.

Y agregó: “De manera muy resumida puedo decirles que me dejé llevar por la obsesión de controlarlo todo, por intentar más allá de lo que puedo, llegar a la perfección y llegó el punto en el que me estaba olvidando de mí, lo que me divierte, lo que lleva mi alma, olvidándome de que primero fui humano antes que artista”.

El artista reconoció que todavía le cuesta mucho hablar sobre la inquietante situación por la que está atravesando, por lo que no hay una versión clara al respecto, y recalcó que esto tuvo efectos inmediatos en su estado anímico y de salud, no sin antes prometer a sus fanáticos un pronto regreso.

“Todo esto hizo algunos estragos en mi salud. Todavía me cuesta tocar mucho el tema, pero prometo estar para todos ustedes lo más pronto posible. Los amo”, concluyó el cantante de música urbana en su escrito.

Aquí la foto de la carta declaratoria de Andy Rivera :

Tomada de Instagram @rechismes

El artista agregó un párrafo más a sus palabras en el que aseguró que se estaba recuperando muy rápido y que conocía muy bien el significado de la palabra sufrir, más no de lo que significa para él rendirse.

“Me estoy recuperando muy rápido y muy bien. Sé muy bien lo que es sufrir, pero no entiendo mucho sobre lo que significa rendirse”, concluyó.

El texto fue replicado por diferentes portales de entretenimiento encargados de seguirle los pasos a los famosos en sus redes sociales, entre ellos ‘Rechismes,’ donde ya supera los 4.700 ‘me gusta’ y alcanza cerca de 100 comentarios de los fanáticos del artista, de los cuales destacan mensajes de positivismo y pronta recuperación, otros aseguran que se trataría de problemas del corazón por culpa de Lina Tejeiro.

“Él es un buen hombre pero tiene una disyuntiva que lo atormenta y eso tiene nombre propio”, “Que se salga de las faldas de su mamá y verá cómo su vida cambia, las mamás cuando vivimos con hijos grandes nos volvemos tóxicas”, “Dios permita que se recupere, cada persona sabe lo que lleva a cuestas”, “Gran mensaje, gran artista, gran persona y Dios lo bendiga siempre”, “Otra vez extrañando a Lina”, entre otros.

Pero los problemas emocionales por los que atraviesa el artista no le impidieron cumplir su compromiso para presentarse en el evento que tenía programado en la Feria de Manizales, compartiendo algunos videos en su cuenta de Instagram y encantando a más de una con su voz y sus sensuales movimientos.

