Human Rights Watch cuestionó a la Fiscalía por sus resultados respecto a los crímenes contra líderes sociales

Fotografía de archivo en la que se registraron los rostros de varios lideres sociales asesinados en Colombia, una realidad que profundiza la crisis social y de Derechos Humanos en el país suramericano. EFE/Mauricio Dueñas

Juan Pappier, investigador de la división para las Américas de Human Rights Watch (HRW), cuestionó los resultados que entregó la Fiscalía General de la Nación sobre el esclarecimiento de crímenes relacionados con líderes sociales en Colombia.

La Fiscalía General de la Nación aseguró que con la puesta en marcha de la estrategia de investigación y judicialización de homicidios de defensores de derechos humanos, la Unidad Especial de Investigación (UEI) logró un resultado histórico en 2021. Se trata del 68,35 % de avance de esclarecimiento de crímenes contra líderes sociales reconocidos por la ONU, según la entidad.

El investigador de Human Rignts Watch aseguró que las cifras presentadas por el ente acusador el pasado miércoles 5 de enero de 2021, no “reflejan la realidad”.

“Las últimas cifras de Fiscalía sobre asesinatos de defensores de DD.HH. en Colombia no reflejan la realidad. La Fiscalía dice que ‘en 2021′ logró un avance de esclarecimiento del 68 % sobre homicidios de defensores de DDHH”, expresó Pappier.

Los datos que presentó la Fiscalía estarían herrados según el experto

Según el investigador el informe de la Fiscalía tiene dos grandes sesgos. El primero está relacionado con la cifra total de asesinatos de líderes sociales.

“El universo total de casos (417 homicidios desde 2016) es incorrecto”, aseguró Pappier. “Solo incluye los casos documentados por ONU entre 2016 y 2020, y un solo caso de 2021. En efecto, en este documento la Fiscalía dice que hubo 416 casos entre 2016 y 2020, según la ONU”, añadió.

Cabe recordar que, según la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en el país, al menos 73 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia entre enero y noviembre del año pasado.

“¿Por qué Fiscalía incluye un solo caso de 2021 (y no 73)? Porque en febrero ONU decidió no compartir más estos datos con Fiscalía. Podemos discutir si la decisión de ONU es conveniente o no, pero lo que no puede hacer Fiscalía es utilizar un universo de casos incorrecto”, añadió el investigador.

El segundo sesgo según el experto radica en que el concepto de esclarecimiento no sería claro y añadió que el ente acusador se refiere a órdenes de captura que no en todos los casos se han ejecutado.

“Fiscalía usa estos términos para referirse a casos donde hay al menos una orden de captura (ejecutada o no). Sería mucho mejor que la Fiscalía siempre indicara en cuántos casos hay órdenes de captura, imputaciones, acusaciones y condenas. Además, debería aclarar en qué casos se ha procesado a determinadores”, explicó el investigador.

El informe de la Fiscalía

Según el ente acusador, en 285 de los 417 casos conocidos hubo acciones judiciales efectivas, según el ente acusador. Esto representa un aumento de 16 puntos porcentuales comparado con febrero de 2020, cuando el avance de esclarecimiento era del 52 %.

En graves afectaciones a personas en proceso de reincorporación y sus familiares, hay reporte de 414 hechos. En lo que respecta exclusivamente a reincorporados, 284 eventos corresponden a homicidios, 47 a tentativas de homicidio y 21 a desaparición forzada. De otra parte, contra los familiares hubo 56 casos de homicidio, cinco de tentativa de homicidio y uno por desaparición forzada.

Aquí, el avance de esclarecimiento se ubicó en 59 %, un poco más de 12 puntos, con relación al 46.46 % que se había alcanzado en febrero de 2020.

El material de prueba obtenido por la Fiscalía da cuenta de que los grupos armados organizados son los mayores responsables de las agresiones y actos violentos contra defensores de derechos humanos, reincorporados y sus familiares en Colombia.

De acuerdo con el informe entregado por la Fiscalía este miércoles 5 de enero, los principales responsables de esos hechos son las disidencias de las Farc, seguidas por el Clan del Golfo y el Eln, y otras estructuras delictivas, las cuales han sido impactadas con la judicialización de 25 de sus integrantes en 2021.

Las acciones judiciales adelantadas por la Fiscalía General de la Nación en esos procesos permitieron obtener condenas contra 46 personas, según informó la entidad.

