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Rescatista denunció que fue víctima de hurto en medio de labores de búsqueda en Pereira tras el sismo: se le llevaron la moto

El socorrista, que colaboraba en el barrio de Providencia, afirmó que estaba muy concentrado en su trabajo y no logró percatarse del robo

El rescatista aseguró que sus labores de rescate también dependen del su medio de transporte - crédito captura de pantalla Pereira en vivo/X
El rescatista aseguró que sus labores de rescate también dependen del su medio de transporte - crédito captura de pantalla Pereira en vivo/X
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Samuel Montoya es un rescatista voluntario que relató en redes sociales que fue víctima de un robo mientras colaboraba en la búsqueda y el rescate de personas atrapadas en los escombros del barrio Providencia, en Pereira, tras el terremoto de magnitud 7,4 en la mañana del 10 de agosto de 2026.

Según explicó, incluso su motocicleta, una NCA azul modelo 2008 con placa QUL50A, fue sustraída en la madrugada del miércoles 12 de agosto, mientras participaba en las labores junto a otros voluntarios. De acuerdo con el testimonio, esa motocicleta era su principal medio de transporte para desplazarse en las tareas de auxilio.

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Cuando ya amaneció y pasó todo lo que tenía que pasar, hicimos lo posible. Vengo a buscar mi moto y mi moto no está. Se la llevaron. No sé a qué hora ni en qué momento”, declaró el rescatista.

Samuel Montoya lamentó que las personas se aprovechen del caos para hurtar pertenencias - crédito Pereira en vivo /X
Samuel Montoya lamentó que las personas se aprovechen del caos para hurtar pertenencias - crédito Pereira en vivo /X

El voluntario expresó su malestar por la situación y lamentó que, en medio de la emergencia, se produjeran hechos como este. “Me parece muy deshonesto de las personas que alguien que esté tratando de ayudar a los demás le hagan eso”.

Además, solicitó colaboración ciudadana para recuperar su vehículo y proporcionó un número de contacto para recibir información sobre el paradero de la motocicleta a través de WhatsApp: 313 60 98 928.

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Montoya insistió en la importancia de recuperar el vehículo, ya que depende de él para movilizarse en su actividad diaria y para continuar asistiendo en las labores de rescate.

Eso no se le hace a alguien que está tratando de ayudar a las personas más damnificadas que en ese momento lo están necesitando”, comentó el rescatista.

La denuncia ha generado preocupación entre los equipos de voluntarios que permanecen activos, que también advierten que, en medio del caos por la contingencia, hay personas que están hurtando pertenencias de víctimas, damnificados y rescatistas.

Saqueos en Cali y Pereira durante las operaciones de rescate tras el terremoto en Colombia

El de Samuel Montoya es uno de los numerosos casos. Desde el 10 de agosto, tras el terremoto, vecinos de Cali y Pereira denuncian en redes sociales la presencia de delincuentes que aprovechan la confusión para cometer hurtos en zonas afectada.

Mientras los organismos de socorro realizan labores de rescate en las áreas más afectadas, surgen denuncias sobre robos y saqueos: “No tienen nada de misericordia”, escribió un usuario en redes sociales, exigiendo acciones contundentes contra los responsables.

Robos durante la emergencia: denuncias tras el terremoto en Pereira - crédito @ColombiaOscura/X
Robos durante la emergencia: denuncias tras el terremoto en Pereira - crédito @ColombiaOscura/X

Uno de los videos más virales difundidos en la red social X mostró a un hombre dentro de un vehículo estacionado, que fue descubierto y retirado por vecinos de la zona.

El incidente generó una ola de reacciones, con mensajes que solicitaron medidas ejemplares frente a los hechos. “Correcto momento para darle de baja a unas rata asquerosa de esas y pasarlo como víctima del terremoto”, expresó otro usuario.

La emergencia también abrió espacio para comentarios de tinte político. “Esos son los desagradables petristas caleños. Roban, vándalos, y le tiran piedras al Alcalde. Ser petrista es tener una condición mental enferma”, publicó un internauta. Las opiniones circularon rápidamente y evidenciaron la tensión social que acompaña la crisis.

Ladrones aprovechan el desastre del sismo para cometer sus fechorías - crédito @elborre_escarlataa/TikTok
Ladrones aprovechan el desastre del sismo para cometer sus fechorías - crédito @elborre_escarlataa/TikTok

En Cali, videos difundidos en redes sociales por el creador de contenido Juan Felipe Marín mostraron a varias personas retirando objetos, incluidas alcancías llenas de monedas, de una zona afectada por el desastre. “Hasta las alcancías se estarían llevando”, afirmó un usuario tras ver las imágenes. Otros lamentaron que “mientras rescatistas y familias buscan sobrevivientes, hay quienes solo piensan en robar”.

Las grabaciones no permiten establecer la identidad de quienes se llevaron los objetos ni confirmar detenciones.

Frente a la situación, las autoridades reforzaron la vigilancia en zonas críticas y el Ejército Nacional desplegó 1.400 uniformados en Cali para patrullar 40 áreas estratégicas. El objetivo es evitar nuevos saqueos, proteger a los habitantes y mantener el orden en medio de la crisis, al tiempo que los equipos de rescate continúan la búsqueda de sobrevivientes y el apoyo a familias damnificadas.

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