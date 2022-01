Claudia Lozano regresa a la soltería, tras cuatro años de matrimonio

Foto: Colprensa

Sorprendidos. Así quedaron los seguidores de Claudia Lozano, reconocida por ser una de las más antiguas presentadoras de ‘Show Caracol’, luego de saberse que tomó la decisión de acabar con el matrimonio que empezó hace poco más de cuatro años al lado de Rodrigo Ceballos.

La noticia la confirmó ella misma en el marco de la celebración de los 105 años de Cromos, una de las revistas con mayor tradición y reconocimiento en Colombia, durante una entrevista que brindó para Vea.

“En la celebración de los 105 años de Cromos, la periodista y presentadora Claudia Lozano reveló que se separó de su esposo Rodrigo Ceballos, con quien se había casado en Medellín, en diciembre del 2017″, comentó el medio.

Sin embargo, todavía no se han entregado mayores detalles sobre la ruptura de la también modelo, puesto que toda la información será entregada en la próxima edición de la revista Vea.

Lo que sí está claro es que, desde hace un tiempo atrás, Lozano no había colgado historias ni publicaciones junto a Ceballos, por lo cual sus seguidores ya lo sospechaban. Además, los rumores tomaron mayor fuerza al verla celebrar Navidad y Año Nuevo sin él.

“¡La más linda entre las lindas! Claudia merece ser muy feliz, sola o acompañada pero feliz ¡Es espectacular!”, opinó Diva Jessurum, otra de las presentadoras de Caracol Televisión, quien le acompañó en su despedida de soltera.

De ese modo, Claudia Lozano se une al grupo de celebridades colombianas que decidió volver a la soltería en 2021, entre los cuales destacan:

Karol G

La cantante de reguetón tuvo un amorío de tres años con Anuel AA, otro exponente del género, quien incluso llegó a tatuarse el rostro de la antioqueña en su espalda. No obstante, el amor entre ambos mermó con el pasar de los días y aquella historia de amor entre ‘los bebecitos’ (como les llamaban algunos) quedó tan solo en un recuerdo.

Y aunque recientemente reaparecieron juntos en un concierto, en el que el puertorriqueño subió al escenario por sorpresa, Karol G ha dejado en claro que no ha regresado con Anuel y tan solo lo conserva como un buen amigo.

Tommy Vásquez y Caterin Escobar

El pareja de actores decidió poner fin a su matrimonio después de 10 años. Los artistas se conocieron en 2005 durante las grabaciones de una novela que rodaban en Miami, y fue ella quien en 2008 anunció el compromiso.

“Caterin es la mujer que más he amado en toda mi vida y le deseo solamente cosas buenas. Además, es la madre de mi hijo y fue la persona que me dio el tesoro más preciado que yo tengo”, conto Vásquez en entrevista con ‘Lo Sé Todo’.

Aída Victoria Merlano y Lumar Alonso

Luego de haberse comprometido y de estar a puertas del altar, la hija de la ex congresista prófuga de la justicia Aída Merlano Rebolledo decidió terminar su relación.

Aunque no ha entregado todavía mayores detalles, sí dejó saber que problemas en su convivencia les hicieron entender que no estaban hechos para vivir juntos, pues todo terminó con bastante conflicto. Además, a pesar de que no lo haya dicho, la diferencia de edad entre ambos es amplia y esto se hacía evidente en su forma de ver la vida.

Carolina Gómez

Tras más de 11 años de casados, la actriz confirmó en marzo de este año su divorcio con el empresario Borja Aguirre porque, según explicó a través de redes sociales, entre ambos existieron “diferencias irreconciliables” que no les permitieron continuar con una vida de pareja.

De ese modo, Gómez suma su tercer divorcio y continúa estando en el radar de muchos galanes de la televisión colombiana.