Juez imputó cargos a médico acusado de agredir a María Paula Pizarro y le ordenó prisión domiciliaria

FOTOS: Captura de pantalla (CaracolTV) / Facebook María Paula Pizarro

Este lunes se conoció la decisión del juez sexto penal de garantías del municipio de Floridablanca -Santander- con respecto al caso de María Paula Pizarro, médica que denunció en diciembre del año pasado haber sido agredida por el cardiólogo Antonio Figueredo.

El togado determinó que el galeno no podrá salir del país mientras avanza la investigación por la agresión contra Pizarro, quien para el momento en que ocurrieron los hechos era su pareja. Asimismo, le imputaron el cargo de violencia intrafamiliar agravada.

En su testimonio, la víctima indicó que Figueredo le dio una golpiza el 12 de noviembre del año pasado cuando se dirigían hacia un hotel. En aquel entonces, Medicina Legal le dio ocho días de incapacidad, pues le fracturó tres dientes y le rompió el tímpano, razón por la cual el juez interpuso una restricción para que el investigado no se acerque a ella y mucho menos a su lugar de residencia.

Por otra parte, el diario El Espectador dio a conocer que en las actas de compromiso firmadas por Figueredo al final de la audiencia aceptó la instalación en su cuerpo de un dispositivo electrónico de rastreo y vigilancia -como un brazalete en el más común de los casos- y la atención de cualquier comunicación que le emita la justicia en el marco de la investigación; además, aceptó un documento que incluye dos advertencias adicionales: la primera tiene que ver con “la prohibición de comunicarse con la señora María Paula Pizarro Higuera o algún miembro de la familia de la víctima, por cualquier medio digital, telefónico o red social”.

La segunda es una restricción para asistir a reuniones o eventos donde también se encuentre Pizarro, “incluyendo su lugar de trabajo. Sin embargo, y a pesar de las medidas, la defensa de la víctima se manifestó contra la decisión de otorgarle casa por cárcel y apelaron lo decretado por el juez; pero mientras se estudia el recurso, el cardiólogo seguirá con prisión domiciliaria, ubicada en Floridablanca, mismo municipio donde se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos.

Así fue agredida María Paula Pizarro

En diálogo con Semana, la médica indicó que los hechos se dieron junto cuando ambos salieron de un bar en Bucaramanga. “Él paga la cuenta con mi plata. Nos montamos al carro y empieza a decirme que yo no merecía ir a un hotel. Me lleva a una residencia. Me pide que le baile, yo le digo que no. Me quitó el celular, empezó a ver algunos mensajes de mis amigos, y me dio un puño en el ojo izquierdo. Me tiró al piso, me empezó a pegar patadas, yo me puse en posición fetal, como pude me subí al carro”.

Después, y al ver el estado de la mujer, su agresor le dijo que no podía ir a su casa y que debía pasar la noche donde una amiga; sin embargo, ella llamó a su madre para contarle lo que había ocurrido.

“(…) le dije: ‘Me están pegando. El que me está pegando es Antonio Figueredo (…)’. Él me da un puño en el pómulo izquierdo y me vuela tres dientes”, precisó Pizarro.

Finalmente, la mujer manifestó que este no fue la primera agresión que sufrió de parte de Figueredo. Anteriormente el médico la violentó en tres ocasiones, incluyendo golpes menos fuertes, maltrato psicológico y verbal, y hasta un escupitajo en la cara.

