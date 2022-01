Niño se quemó con pólvora y sus padres no lo llevaron al médico por temor a que no lo atendieran por ser venezolano

En la imagen un registro de archivo de un niño en un pabellón de quemados, luego de ser víctima de la manipulación de pólvora. EFE/Gustavo Amador

Un hecho insólito y peligroso se presentó en los últimos días en el municipio de Floridablanca, Santander, cuando las autoridades descubrieron que los padres de un niño de 11 años decidieron no acudir al hospital ante las quemaduras que el menor sufrió el pasado 31 de diciembre, debido a la manipulación de pólvora.

Según informaron medios nacionales, las heridas del niño se produjeron en uno de sus ojos y no fue sino hasta cuando los vecinos del barrio El Reposo alertaron a las autoridades, que estas pudieron conocer el hecho.

“Se recibe una llamada a la línea del 123, en donde se pone en conocimiento de un menor que había sido quemado con pólvora el 31 de diciembre. Por eso, se desplazan las patrullas y al llegar, son atendidos por la madre y el padrastro de los niños. Ellos dicen que solo viven con tres menores y se les hace la verificación pero ninguno registraba lesiones”, señaló en RCN Radio el teniente Juan Gómez, comandante operativo de la Mebuc.

Aún así, el mismo medio informó que tras esta primera pesquisa, las autoridades recibieron otra llamada anónima que les hizo saber que efectivamente había otro menor en la vivienda, a donde tuvieron que acudir nuevamente, ya que el informante alertó sobre la gravedad de las lesiones.

“Personal de infancia y adolescencia llega nuevamente a esta vivienda y se entrevistan con la mamá, que accede a sacar al niño. Nos damos cuenta que tenía una herida en el rostro, sobre el ojo izquierdo”, agregó el oficial en la emisora nacional.

Fue entonces cuando finalmente el menor pudo ser trasladado al Hospital Universitario de Santander, donde recibe la atención médica necesaria.

Las razones de los padres para esconder al niño

De acuerdo con lo informado por las autoridades, los padres manifestaron que lo ocultaron por miedo a las sanciones que les acarrearía que se descubriera el accidente. Cabe decir que, en Santander rige la prohibición del uso de pólvora, así como en la mayoría de las ciudades principales del país.

“Hacemos un llamado a evitar el uso de la pólvora que prevenir lesiones en los niños y adultos. Debemos tener comportamientos responsables y no propiciar estos hechos”, agregó el uniformado.

Pero el uso de la pólvora no sería la única causal por la que los padres podrían ser sancionados, sino también, el haberle negado la atención médica a su hijo; así lo indicó la personera de Floridablanca, María Margarita Serrano en Blu Radio:

“La falta de auxilio es un hecho grave y todo lo que está circundando este hecho puede tener consecuencias legales tanto en la Fiscalía como en los derechos que tengan los padres del menor, podrían, después de un proceso en la comisaría de Familia, que el niño o si tienen más hijos no puedan seguir bajo su custodia”.

Cabe decir que, de acuerdo con las declaraciones que el padre del niño ofreció en Noticias Caracol, tanto él como la madre no provisionaron la pólvora al menor y así mismo, fue enfático en asegurar que no acudieron al médico porque creyeron que no los atenderían por ser venezolanos:

“Nosotros no le dimos la pólvora al niño, pero igual teníamos el temor, uno acá va para el médico, porque uno de mis hijos más pequeños hace poco tuve que llevarlo al médico y a uno no lo atienden por el hecho de ser venezolano, nos preguntan que la EPS, por eso no acudimos al médico”.

Asimismo, precisó que cuando llegó al hogar, el niño ya tenía las lesiones:

“Cuando yo llegué del trabajo el niño ya estaba quemado, supuestamente fueron los niños de al lado que estaban jugando con pólvora y lanzaron un fosforito y él lo fue a agarrar porque el fosforito no explotó y cuando se le acercó fue que estalló, eso fue lo que me contaron”.

Según información del noticiero, el niño será dado de alta en las próximas horas.

