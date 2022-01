Capturan en Panamá a militar (r) colombiano involucrado en el asesinato del presidente de Haití

Mario Antonio Palacios Palacios, exmilitar colombiano buscado por el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse.

El general en retiro (r) Mario Antonio Palacios, involucrado en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, fue capturado en la noche de este 3 de enero en el aeropuerto de Panamá. El exmilitar estaba viajando a Colombia y fue detenido cuando hizo escala en el país centroamericano por una circular roja que emitió Estados Unidos en su contra.

“En la escala que él hizo en Panamá fue capturado por las autoridades panameñas, por el cumplimiento de una orden de extradición de Estados Unidos. Entonces el itinerario cambiaría y en vez de continuar a Colombia, se iría para Estados Unidos”, informó Nelson Romero Velázquez, abogado de Palacios.

Es importante mencionar que Estados Unidos emitió la orden de captura porque supuestamente el magnicidio se había planeado en ese país. Teniendo eso en cuenta, las autoridades norteamericanas tenían el poder de pedir la detención de los involucrados en el caso.

Otro punto a precisar es que el general (r) Palacios venía extraditado desde Jamaica, donde fue capturado el pasado 21 de octubre. Al parecer el uniformado huyó a ese país después de haber participado en el magnicidio. Su ruta de escape habría iniciado en Haití, hasta llegar a República Dominicana y terminó en Jamaica, todo de forma ilegal.

Por lo anterior, el Gobierno de Jamaica había emitido una orden de deportación porque no tiene un tratado formal de extradición con Haití, por eso no se pudo completar el proceso.

Así las cosas, el exmilitar fue enviado a Colombia, pero no alcanzó a llegar porque fue detenido en Panamá.

Se espera que las autoridades norteamericanas ayuden a esclarecer el caso, pues han pasado más de seis meses desde el magnicidio y aún no se ha iniciado el juicio contra los implicados. Incluso, el ex primer ministro de Haití Claude Joseph escribió en su cuenta de Twitter que el Gobierno haitiano no ha proporcionado “pruebas suficientes” para establecer la participación del mercenario en el asesinato de Moise.

“Es un duro golpe para la investigación. Lamentablemente, el equipo actual (Gobierno haitiano) no ha realizado ningún seguimiento, aunque las autoridades colombianas me han asegurado su cooperación. No hay voluntad política para avanzar en la investigación del asesinato de Jovenel Moise”, afirmó Joseph, destituido en noviembre.

Se espera que el caso avance y se le entreguen las garantías a Palacios para declarar. Las autoridades señalan que el testimonio del general en retiro es clave. Además, su abogado dice que en Estados Unidos podrán “hablar libremente”.

“Debemos tener claro una cosa, las autoridades colombianas no han hecho nada o casi nada por la defensa de los otros colombianos que están en Haití por el magnicidio del presidente. Entonces es claro que en Miami se va a conocer realmente la verdad porque allá va a declarar sin presión, a diferencia de los colombianos que están en Haití y eso va a ayudar a la investigación”, dijo el abogado Velázquez.

Palacios, de 43 años, está acusado por las autoridades haitianas de formar parte de un grupo de mercenarios que asesinó a Moise en julio de 2021 durante un asalto a su residencia privada, en el que también resultó herida su esposa. Según las pesquisas, los asesinos irrumpieron en la residencia presidencial en la madrugada del 7 de julio sin hallar resistencia.

Del grupo que supuestamente perpetró el ataque fueron arrestados 18 exmilitares colombianos y 2 haitiano-estadounidenses, mientras que otros tres colombianos murieron en tiroteos con la Policía.

