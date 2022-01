Asciende a 23 la cifra de víctimas por enfrentamientos entre disidencias y el ELN en Arauca

Foto de archivo. Soldados del Ejército de Colombia cargan los cuerpos de unos guerrilleros de las FARC muertos en un combate en una base miliutar del municipio de Tame, en el departamento de Arauca, Colombia, 20 de enero, 2014. REUTERS/José Miguel Gómez

A corte de las 3:00 p. m. de este 3 de enero, ya son 23 personas las que han resultado muertas en medio de los combates que sostienen las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Arauca. Las autoridades aseguran que están trabajando para identificar los cuerpos.

“Rechazamos los hechos registrados en Arauca (…) donde fueron encontrados varios cuerpos en el piedemonte que comprende cuatro municipios. Fueron irradiando los cuerpos para generar mayor impacto. Lo único que podemos afirmar es que hay 23 cuerpos a los que se les está haciendo trabajo de campo para lograr su identificación plena, los móviles que rodearon su muerte y qué hacían”, aseguró Alejandro Navas, gobernador encargado (e) de Arauca.

El gobernador también señaló que en el departamento no se han interpuesto denuncias recientes por desapariciones, pero aún así no se descarta que entre las víctimas no solo haya subversivos, sino también civiles. En ese caso se deberá establecer cómo murieron.

Además de identificar a las víctimas, se espera confirmar cómo inició el fuego cruzado. Versiones preliminares aseguran que el combate empezó del lado de Venezuela y se extendió hasta el piedemonte arauqueño que comprende Tame, Fortul, Saravena y Arauquita, los cuatro municipios afectados.

Para poder lograr ese objetivo, el presidente Duque informó este mismo lunes que reforzará las herramientas tecnológicas que se usan para realizar inteligencia y contrainteligencia y así supervisar los movimientos de los subversivos.

Teniendo en cuenta la gravedad de la situación, además de la presencia de los funcionarios, el presidente ordenó aumentar el pie de fuerza en Arauca y hacer más estricta la vigilancia de las acciones criminales en el departamento. Para lograrlo, Duque ordenó que dos batallones del Ejército se trasladen al departamento para aplacar a los criminales. Además, las autoridades se apoyaran con tecnología para supervisar los movimientos de los subversivos.

Así mismo, se ordenó que el ministro de Defensa, Diego Molano, la cúpula militar y dos batallones del Ejército se trasladen a Arauca para ayudar a restablecer el orden público. El objetivo es que en 72 horas la situación esté controlada.

“He ordenado que se desplacen dos batallones para apoyar la tarea de control territorial en las próximas 72 horas. También quiero destacar que estaremos fortaleciendo la inteligencia y contrainteligencia en el departamento de Arauca y ampliando la capacidad de supervisión helicoportada y también aerotransportada. Estaremos usando los equipos de drones y haciendo un seguimiento en todos los puntos”, informó el presidente.

Las comunidades esperan que se restablezca el orden próximamente. Por el momento, para refugiarse, los habitantes de los caseríos de Puerto Jordán, La Paz, El Botalón, La Horqueta, Puerto Contreras y Puerto Lleras están saliendo desplazados. Serían al menos 100 personas, miembros de 12 familias (6 de Tame y 6 de Saravena), las que han abandonado sus casas forzadamente.

A pesar de esto, desde la Gobernación de Arauca aseguraron que no hay un desplazamiento masivo ni bloqueos de vías.

“Los cuerpos están en la morgue y esa es una realidad. La otra realidad es que no hay desplazamiento masivo, En este momento tampoco hay afectación del paso por las carreteras, hay movilidad, los uniformados están haciendo su trabajo”, aseguró Navas.

No se descarta que sí se puedan desatar estas crisis. Alrededor de 2.000 civiles aseguraron que si las confrontaciones no cesan en los próximos días, también saldrán desplazados. Además, los afectados piden crear corredores humanitarios que permitan recibir comida y medicinas.

Esta disputa por el territorio entre el ELN y las disidencias inició desde hace años, pero en los últimos días la situación se ha agravado. Cada grupo busca acaparar el territorio y así quedarse con las rutas de narcotráfico. Arauca, al ser un departamento fronterizo, es una zona clave para poder sacar la droga del país, además, según fuentes de inteligencia, los criminales se están refugiando al otro lado de la frontera, en Venezuela.

