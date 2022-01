Alexis García habla sin tapujos sobre el mercado de fichajes: “Junior es como el PSG colombiano”

En la imagen el entrenador de La Equidad Alexis García. EFE/Mauricio Dueñas /Archivo

Por los fichajes que hasta el momento anunció, más los que se esperan, desde ya Junior de Barranquilla es llamado a protagonizar la liga colombiana de fútbol en la temporada 2022. Algunos incluso lo compararon con el PSG por su poder adquisitivo, guardadas las proporciones; tal es el caso del director técnico de La Equidad, Alexis García.

Muestra de que el cuadro Tiburón está botando la casa por la ventana para conseguir una estrella más en su escudo es la contratación de Miguel Ángel Borja (compraron el 50 % de sus derechos deportivos), Fernando Uribe (goleador de Millonarios en 2021 con 23 tantos), Daniel Giraldo (uno de los volantes mixtos de mayor regularidad la campaña pasada) y Yesus Cabrera (el ‘10′ del América de Cali en sus dos últimos títulos).

Además del fichaje de estos jugadores, en los próximos días podría darse el de Nilson Castrillón, lateral derecho de buen juego en el Deportes Tolima.

Es para anotar, también, que el equipo de la capital del Atlántico contrató a Juan Cruz Real, quien sacó campeón a América de Cali en 2020. El director técnico argentino, que llegó en reemplazo de Arturo Reyes, será el encargado de hacer de todos los talentos, una armonía.

Pues bien, con base en estos refuerzos es que García se refirió al Junior como el PSG colombiano:

“Junior y Nacional tienen el poder económico para traer a todos los que quieren, no a los que pueden. En La Equidad vamos a tener que competir contra Junior, que es como el PSG colombiano por tener a todas las estrellas (...). Cuando uno puede comprar lo que quiere, pues compra a lo jugadores hechecitos. Lo que nosotros buscamos es potencial, que significa talento no desarrollado: yo me considero un formador y ahí hay un trabajo importante por hacer”.

La Equidad, en contraste con Junior, no ha confirmado refuerzos de verdadero calibre, pero sí 10 jugadores con los que Alexis García cree que pueden pelear el título; así mismo salieron del equipo asegurador 12 futbolistas.

“La idea es hacer un mejor equipo y completar características distintas a las habituales, estamos contratando de acuerdo a las posibilidades del equipo y estamos contentos con la gente que viene. Yo lo dije en las ruedas de prensa: hubo una circunstancia que antes no nos permitió reforzar bien el equipo, a mí eso me dejó muy mal, muy tocado, yo sabía para dónde íbamos y no lo oculté. Aquí hay deseos de hacer buenas cosas y por eso hemos llegado varias veces por encima de equipos que llaman grandes”, agregó Alexis.

Pablo Sabbag anotó su primer gol con el 'león'. Foto tomada de las redes sociales de Estudiantes.

Entre los delanteros que buscarán aportar al equipo bogotano sobresalen Pablo Sabbag, canterano del Deportivo Cali, que tras un buen paso por La Equidad fue fichado en Argentina, donde no deslumbró.

“Por el buen año que hizo acá, fue llevado a Estudiantes de La Plata. Allá empezó jugando bien, pero no le dieron mucha continuidad. Él quería volver a La Equidad y demostrar de lo que es capaz. Es un buen refuerzo, lo conozco y me conoce bien”, comentó el entrenador.

Sobre la salida del volante interior Daniel Mantilla del cuadro verdolaga, García también se pronunció: “Mantilla es un jugador estupendo. Ayer hablé con él y estaba muy agradecido. Retenerlo era muy costoso por las condiciones de Patriotas; ahora va a Nacional y seguirá progresando”.

