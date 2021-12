A cuchillo robaron bicicleta a triatleta Alexander Obando

Alexander Obando, deportista de élite, atracado en Bogotá

A plena luz del día dos desconocidos abordaron al campeón de triatlón Alexander Obando, uno de los cuales armado con un cuchillo intentó hacerle daño en su integridad y terminó despojándolo de su bicicleta de alta gama, que el deportista considera como su herramienta de trabajo.

Los hechos se presentaron en El Salitre, Bogotá, durante una de las jornadas de entrenamiento de Obando, quien refirió el robo de su bicicleta a Noticias Caracol: “Salen en una bicicleta, uno de ellos con un cuchillo grande que me hace como el amague de querer hacerme daño con un cuchillo, entonces yo lo único que hago es soltar la bicicleta, y decirle llévensela”.

El artefacto deportivo, especialmente diseñado para duatlón y triatlón, es único en el país, por lo cual el ciclista hizo un llamado a las autoridades para que refuercen la seguridad en la capital.

Robo de bicicletas en Bogotá.

Cabe señalar que el pasado 7 de diciembre, el productor radial Gustavo Verbel adscrito al medio RCN Radio fue atracado mientras retornaba a casa en el sector occidente de la capital de la República, calle 26 con carrera 50.

El modus operandi fue semejante al asalto sufrido por Obando: los atracadores obstruyen el paso de su víctima y, en palabras de Verbel, “tiran a matar”.

En el caso del productor radial, las cosas no fueron tan bien. Al ser interceptado por una pareja que había visto cuadras atrás, uno de los asaltantes le lanzó una patada hacia su pierna derecha que lo obligó a detenerse.

Verbel relató que levantó sus manos y suplicó “Llévense lo que quieran, pero no me hagan daño por favor”, pedido que no fue escuchado por sus atracadores, quienes se abalanzaron contra él para propinarle dos heridas en el cuello mientras uno de ellos, de acuerdo con el productor, le dijo “Chamo hp”.

Mientras los asaltantes huían, Vergel, tendido en el piso, intentó comunicarse con el cuadrante, pero el shock del violento asalto y la poca iluminación en la zona del crimen le impidió entregar la ubicación exacta a la línea de atención de emergencias a la que se comunicó.

La aparición providencial de una ambulancia adscrita al Hospital Militar de Méderi lo salvó de un desangre que le hubiera cobrado la vida. Cuando fue atendido, le advirtieron que minutos antes el vehículo desplazó un enfermo por covid-19, pero Vergel pidió que lo condujeran de urgencia al centro asistencial.

En la medianoche del 7 de diciembre, el productor radial ingresó a cirugía para contener el desangre y cauterizar la herida, intervención que fue exitosa y, en franca recuperación, fue dado de alta el pasado 8 de diciembre, mientras su caso generó solidaridad en el gremio.

En la misma zona se presentó un homicidio por atraco en los primeros días del mes de diciembre: Con arma de fuego, delincuentes asesinan a hombre por robarle su bicicleta en la calle 26 - Infobae

Según datos de la Secretaría de Seguridad, en noviembre se reportaron 9.165 casos de hurto, mientras que, en noviembre del 2020, la cifra fue de 7.434. Sin embargo, es importante resaltar que si comparamos los datos de 2021 con los de 2019, un año de normalidad sin restricción por pandemia, este delito ha tenido una reducción de 18,9 por ciento entre enero y noviembre de ambos años.

Además, la alcaldía reportó que en Bogotá hurtan un promedio de 800 bicicletas mensuales siendo Mártires, Barrios Unidos, San Cristóbal, Santa Fe y Teusaquillo las localidades donde se registran más robos de esta clase.

“El hurto de bicicletas tuvo una reducción cercana al 12%. Sin embargo, estamos viendo que son los meses de mayo, junio y julio donde se concentra la problemática. Estamos viendo que uno de cada tres casos ocurren en horas de la mañana”, según Ómar Orostegui, director del observatorio Futuros Urbanos.

