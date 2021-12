Recién nacido habría fallecido en Montería por falta de una ambulancia

Ambulancia - Colprensa

En horas recientes se hizo pública la denuncia de una familia, en Montería, que asegura que un recién nacido perdió la vida ante la falta de una ambulancia. El relato llegó, entre otros medios de comunicación, a los micrófonos de La W Radio, allí se detalló que la madre del bebé es una joven de 20 años de edad. Aunque se solicitó un servicio de ambulancia para trasladar a la mujer en trabajo de parto a un centro asistencial, el carro nunca llegó. Esto habría ocurrido, de acuerdo con lo que supo la emisora, en la madrugada del pasado martes 28 de diciembre.

“La señora Estefanía Salgado Chica, del barrio Villa Melissa, según la información que tenemos de familiares, se encontraba en trabajo de parto (...) y lo que nos manifiestan es que se habían acercado solicitando la inmediatez en el servicio que se necesitaba en ese momento, una ambulancia para el respectivo traslado y atención de la madre, pero tenemos la triste noticia de que, presuntamente, no se habría dado el traslado oportuno de la madre”, sostuvo el personero de Montería, Jorge Galofre.

La mujer, según informo la emisora, necesitaba ser trasladada desde el hospital La Gloria, de la E.S.E Vidasinú a otro centro asistencial de la capital de Córdoba. Sin embargo, de acuerdo con lo reportado por el diario digital La Razón, la mujer habría dado a luz en plena vía pública.

En testimonios recogidos por el diario digital La Razón, Galofre aseguró que no se puede permitir que un trámite administrativo se sobreponga ante la vida. “Cuando la vida de un ser humano está en riesgo, hay que activar todos los protocolos que sean posibles y estén a la mano (...) no podemos permitir que un documento, que un papel, esté por encima de las personas cuando hay una urgencia vital (...) Esto no está inventado, esto está decantado en la jurisprudencia de las Cortes, en las leyes. Las urgencias vitales hay que atenerlas sea cual sea la persona y sea cual sea la condición”, recordó.

El funcionario, ante La W Radio, manifestó que desde la Personería se va a investigar si realmente hubo alguna irregularidad respecto al servicio de salud que no recibió la madre del bebé. “Estamos haciendo unos requerimientos formales para establecer si hubo alguna omisión o algún servicio que no se brindó en forma oportuna, en el cual se vea involucrado algún funcionario público o alguna entidad”, detalló Galofre.

Al personero se unió el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia. El mandatario local, a través de su cuenta en Twitter, envío un mensaje de condolencias y confirmó que ya tomó acciones al respecto. “He ordenado a la gerencia de la E.S.E Vidasinú solicitar la desvinculación del implicado y adelantar las investigaciones del caso. Agradecemos a la familia haber puesto en conocimiento esta denuncia”, detalló.

La E.S.E Vidasinú, en respuesta a la denuncia, se sumó a las acciones indagatorias para también se conocieron reacciones mediante un corto comunicado en el que se estableció que “la entidad anuncia que realizarán las indagaciones pertinentes en aras de establecer los hechos. De igual manera estamos prestos a brindar toda la información y colaboración con el fin de que se desarrollen las investigaciones necesarias”. La emisora aseguró, de acuerdo con fuentes no oficiales, la Policía Metropolitana de Montería, intentó ayudar a la madre, sin embargo, ya el bebé había perdido la vida.

El diario digital La Razón aseguró que la madre del menor fallecido se encuentra bajo monitoreo médico, y que el cuerpo del bebé fue trasladado hasta Medicina Legal por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para establecer las causas del deceso del neonato. También se confirmó que la familia de la mujer acudirá ante la Fiscalía para denunciar los hechos.





