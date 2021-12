No para la pelea en el Pacto Histórico: ahora Francia Márquez se enfrenta a Roy Barreras

Los dardos de Francia Márquez a Roy Barreras dentro del Pacto Histórico. Fotos: Colprensa.

No cesan las disputas al interior del Pacto Histórico, la alianza política con la que Gustavo Petro busca ganar la Presidencia de la República y obtener mayorías en el Congreso. Esta vez, los protagonistas son el actual candidato al Senado por esa coalición, Roy Barreras, y la aspirante presidencial, segunda en intención de voto, Francia Márquez.

Todo inició porque el senador Barreras, que desistió de su precandidatura presidencial para dedicarse a ganar mayorías parlamentarias para el Pacto Histórico, concedió una entrevista a la emisora W Radio donde se refirió a la polémica generada luego de que la coalición decidiera recibir a los políticos del alcalde de Medellín Daniel Quintero y rezagar a los candidatos afros de ‘Soy porque somos’, el movimiento de Francia Márquez.

“Somos las únicas listas paritarias e incluyentes”, sentenció Roy Barreras. Sin embargo, esta apreciación quedaría en entredicho luego de que dos de los miembros de Soy porque somos renunciaron al Pacto porque no les cumplieron con darles el puesto 11 en la lista presentada para el Senado.

En otros apartes de esa entrevista, destacó el talante de Márquez y de alguna forma desvirtuó que la hoy líder afro busque llegar a la Casa de Nariño. De hecho, dio a entender que ella busca ser la vicepresidenta; además, reveló que a Francia le ofrecieron ser cabeza de lista al Congreso, pero ella se habría negado.

“Francia es una de las lideresas más valientes que he conocido. Defensora de los ríos. Es precandidata presidencial y compite para ser vicepresidenta de la república. (...) Se le ofreció que nos hiciera el homenaje de encabezar la lista al Senado cerrada. Hubiera sido una gran senadora y una voz de reivindicación”, dijo Barreras a W Radio.

El congresista que pasó de Cambio Radical, al Partido de la U, y ahora al petrismo, aseguró a ese medio que Francia Márquez “decidió no encabezar la lista” y la cuestionó por no aceptar esa posición legislativa al interior del Pacto Histórico: “A Francia le ofrecimos no un cupo sino encabezar, eso no es un gesto menor. Implica una elección segura y se le ofrecieron espacios para otros dirigentes”, comentó, mientras defendió a la coalición y dijo que no se le incumplió la palabra a Márquez.

“Nadie ha traicionado la reivindicación afro. Miles de víctimas están representados en las listas”, expresó, mientras le recomendó a Márquez construir “gobernabilidad” desde el Congreso y no, supuestamente, desde la Presidencia.

Las declaraciones de Roy Barreras no pasaron desapercibidas en las redes sociales y rápidamente llegaron a los ojos de Francia, quien no solo desvirtuó lo dicho por su compañero en el Pacto Histórico, sino que también lo regañó por decirle el puesto que ella debería ocupar al interior de esa bancada política.

“Desde Soy porque somos entramos al Pacto Histórico para competir en la consulta y ganar la presidencia de Colombia. No aceptamos que Roy Barreras nos diga cuál es el lugar que debemos ocupar. Estamos aquí para asumir el mandato del pueblo, de las mayorías”, sentenció la aspirante presidencial avalada por el Polo Democrático, a través de su cuenta de Twitter.

Márquez / Twitter

Y las ‘pullas’ no pararon ahí. Márquez defendió su candidatura política y se mantuvo firme en sus aspiraciones por convertirse en la primera presidenta mujer y afro del Estado colombiano: “Por una política para la vida, la dignidad, justicia y la paz. #DeLaResistenciaAlPoder (...) Roy Barreras decidió bajarse de la consulta por sus razones. Nosotrxs decidimos colectivamente mantenernos”, concluyó Francia Márquez.

Márquez / Twitter

Esta confrontación se da luego de que la misma aspirante presidencial anunció la semana anterior que no renunciaría al Pacto Histórico después de que Petro recibió a los “Independientes” del alcalde de Medellín y de que Carlos Rosero y Vicenta Moreno, dos de los ‘alfiles’ al Senado de ‘Soy porque somos’, dimitieran de su aspiración legislativa.

