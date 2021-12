Crisis en el petrismo: Francia Márquez evalúa salirse del Pacto Histórico por el ‘rezago’ de los afros en listas al Senado

Precandidatos presidenciales del Pacto Histórico, Gustavo Petro y Francia Márquez. Fotos: Colprensa.

No cesa la controversia por la conformación de las listas al Congreso de la República al interior del Pacto Histórico, debido a que no se incluyeron dentro de los primeros 20 puestos a los integrantes del movimiento ‘Soy porque somos’, liderado por Francia Márquez, precandidata presidencial de la coalición política de Gustavo Petro.

Este lunes 20 de diciembre era la fecha límite que la Registraduría Nacional del Estado Civil fijó para hacer modificaciones a los equipos parlamentarios que presentaron los diferentes grupos políticos, y tal parece que los dirigentes del Pacto Histórico incumplieron la promesa que le hicieron a Márquez de que los integrantes de Soy Porque Somos tendrían, al menos, el puesto 11 en la lista; aún más, luego de que el mismo Petro se los pidió este lunes.

En ese sentido, ninguno de los políticos que se presentó por el movimiento de Márquez tendría posibilidad de ganar una curul y ser senador, lo que, claro, no pasó desapercibido por la aspirante presidencial por el Cauca, quien no solo criticó las alianzas de Petro con otros proyectos políticos (como el del alcalde de Medellín), sino que dio a entender que muy probablemente renuncie al Pacto Histórico.

“Muy bien Gustavo Petro, felicitaciones por esta decisión. Usted decidió honrar sus acuerdos con aliados políticos. Nosotros seguiremos honrando la palabra con el País”, aseveró Francia en un trino de respuesta al líder de Colombia Humana, donde celebró la adhesión del movimiento ‘Independientes’ del alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Márquez / Twitter

La dura crítica de Francia Márquez al jefe de la coalición con la que pretende ganar la Presidencia se da luego de que el mismo Petro solicitó este lunes “recuperar el renglón 11 (de la lista al Senado) para afrodescendientes y correr los inscritos hombres al senado un puesto a partir del once”.

Sin embargo, no hubo un consenso en esa solicitud y, según dio a conocer Francia, los miembros de Soy Porque Somos no tendrían las posibilidades de llegar al Senado, tal y como se había pactado desde la conformación de las listas.

Es más, el senador Roy Barreras, dirigentes de Soy Porque Somos, y el exconcejal Álex Flórez le confirmaron al portal La Silla Vacía que hasta antes de las seis de la tarde de este lunes no hubo un acuerdo sobre cómo mover a los demás integrantes de la lista para que un miembro afro ocupara la designación que Márquez quería.

Esta decisión causó, de nuevo, la reacción de Francia, quien se refirió en diálogo con varios medios de comunicación respeto al tema. Por ejemplo, a la emisora La FM, le dijo que no está luchado “solo por un puesto en la lista de Senado, estamos exigiendo que se respeten los acuerdos pactados y entre ellos, el puesto étnico, el cual se acordó uno cada 5 renglones”, expresó, que a su vez dejó otras críticas al Pacto Histórico y se desligó de la Colombia Humana.

“Nosotros establecimos un acuerdo político (…) y la decisión de una lista cerrada. Esa lista implicaba varios enfoques, de género, étnicos. (…) El incumplimiento del Pacto Histórico está en el criterio de los cinco renglones étnicos, en los primeros 30 lugares no se cumplió”, aseveró en diálogo con la emisora BluRadio.

Allí, también aseguró que convocará a las bases de Soy porque somos para evaluar los pasos a seguir; incluso, considera seriamente en renunciar al Pacto Histórico debido a que “la regla establece que uno de cada cinco debe ser étnico, pues la regla establece que el 11 debe ser del Soy porque Somos”, manifestó.

Y no fueron los únicos dardos que recibió Petro y su coalición política. Los senadores Iván Cepeda, del Polo Democrático, y Luis Fernando Velasco, también precandidato presidencial del Pacto Histórico, lanzaron comentarios por excluir a los negros de esa lista al Senado.

“Triste y reprochable que candidaturas de Soy porque somos de Francia Márquez, no hayan tenido un lugar digno en la lista al senado del Pacto Histórico. Esa responsabilidad nos cabe a los partidos de la coalición. Trabajamos para que esa injusta situación tenga vías de reparación”, trinó Cepeda.

Mientras que Velasco, que limita en el Partido Liberal, aseguró: “Creemos en las ideas que inspira el Pacto Historico, pero debes reconocer que a pesar de esfuerzos de última hora que valoramos, sus listas fueron confeccionadas con criterio de exclusión y sectarismo, dejando fuerzas que representan diversidad por fuera. Usted nos genera confianza”, expresó en Twitter.

Toda esta controversia se da en el marco de la renuncia a las precandidaturas del Pacto Histórico de Carlos Reyes, quien tenía el renglón 27, y de María Vicenta Moreno, con puesto 30, por los mismos problemas antes mencionados: exclusión de los negros en las listas al Senado de la alianza de Petro.

Se esperan pronunciamientos por parte del líder de Colombia Humana, mientras que los de María Moreno quedaron plasmados en Twitter junto a su carta de renuncia: “Renuncio al Pacto Histórico porque no honra la palabra con los pueblos étnicos. No estamos luchando solo por un puesto en la lista de senado, estamos exigiendo que se respeten los acuerdos pactados y entre ellos, el puesto étnico, el cual se acordó uno cada 5 renglones. Soy Porque Somos le ha aportado a la construcción del Pacto Histórico y aún así no tenemos un lugar digno, esto es una muestra de que como gente negra, vamos atrás de la democracia”, expresó la mujer.

La renuncia de 2 candidatos afros de la lista al senado del #PactoHistorico es una pérdida para la construcción de una agenda real para superar el racismo estructural y la desigualdad. Es vital superar la violencia histórica acumulada contra la diversidad étnica. #CapítuloÉtnico pic.twitter.com/buPIbAN6dE — Ati Quigua💧Concejala de Bogotá 2020 - 2023🌎🌽🍃 (@AtiQuigua) December 21, 2021

