El homicidio de Mauricio Leal y sus vínculos con la minería ilegal

Estilista colombiano Mauricio Leal. Foto: @MaitoLeal

En medio de la investigación de los móviles del asesinato del estilista Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, autoridades siguen tratando de armar el rompecabezas que habría causado el crimen, lo cual ha revelado que posiblemente se tratará de un ajuste de cuentas, ya que según la Fiscalía, se han encontrado elementos que vincularían a Leal con minería ilegal, a parte de las investigaciones que ya se llevan a cabo por un supuesto lavado de activos.

Según un reporte entregado por Noticias Caracol, el cuerpo especializado del CTI en sus labores de investigación han logrado armar toda una radiográfica de los movimientos financieros y transacciones de dinero que realizaba Leal y su madre, y también el de personas allegadas al asesinado estilista, tema que los ha llevado a personajes vinculados con la minería ilegal.

El noticiero indicó que estas pesquisas y pistas han llevado a las autoridades a tener bajo sus ojos a una persona, de la que a pesar no se ha confirmado su vínculo con el estilista, sí estaría relacionada con los movimientos hechos desde las cuentas bancarias.

Según encargados del caso, esta persona habría hecho al menos 18 viajes entre Itagüí y Bogotá transportando dinero en efectivo; varios de esos traslados se hicieron dos meses antes que Leal muriera, informó Noticias Caracol.

Asimismo, se conoció que los investigadores tienen rastreadas tres líneas telefónicas, las cuales no eran ni de Mauricio Leal, ni de Marleny Hernández, sino de allegados, de quienes también se tienen interceptación de conversaciones y chats sobre el reclamo de dinero.

Sumado a ellos, también el noticiero informó que la investigación tiene entre sus tareas el seguimiento de todos los movimientos de dinero que realizaba la madre del estilista, quien antes de morir figuraba como gerente de la reconocida peluquería y también, al parecer, era la encargada de administrar los dineros.

En cuanto a la investigación por el presunto lavado de activos, el informativo señaló que este se habría dado ya que existen algunos dineros y bienes que no están debidamente justificados, pues tanto Leal como Hernández, no solo era dueños de la peluquería y bienes residenciales, sino que existen millonarias sumas a nombre de Leal que no tienen soporte legal, hasta el momento.

Las pistas halladas, cobran fuerza de un posible lavado de activos, por posibles transacciones que serían de una organización delincuencial conocida como “La gran alianza” y que aglutinaría a cuatro narcotraficantes del norte del Valle del Cauca.

De acuerdo con lo informado, esta organización estaba conformada por Jair Sánchez Hernández, alias ‘Mueble fino’, capturado el 22 de mayo de este año en Chía, Cundinamarca. También la conforman Wálter Andrés Penagos, alias ‘Capulina’, quien en su momento fue mano derecha de alias ‘Jabón’; y Carlos José Robayo, alias ‘Guacamayo’.

Por lo pronto, el noticiero dio a conocer que se están tramitando órdenes de capturas en contra de personas cercanas al peluquero, especialmente quienes estaban encargadas de realizar temas de contabilidad y del trabajo de dineros de sus negocios.





