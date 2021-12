Warren Barguil, compañero de Nairo en Arkea, reconoce que la llegada del boyacense los metió entre los mejores. EFE/ Eloy Alonso

La temporada ciclística del 2021 no fue la mejor para algunos pedalistas colombianos, entre ellos Nairo Quintana, uno de los máximos referentes del deporte de las bielas del país. A pesar de realizar destacadas actuaciones en algunas carreras, su único logro del año fue coronarse campeón de la Vuelta a Asturias, donde también se impuso en una etapa.

Ahora, el boyacense se encuentra preparando la temporada 2022 con su equipo Arkéa-Samsic, luego de un descanso por Navidad que terminó hace un par de días. El ganador de un Giro de Italia y una Vuelta a España ha reconocido que hay algunas cosas en las que quedó en deuda con la afición, aunque no ha descartado que el próximo año las cosas sean totalmente diferentes.

De hecho, el año pasado sufrió una importante lesión que lo obligó a someterse a una intervención quirúrgica en sus rodillas y, pese a que no estaba en el 100% de su condición física, el boyacense asistió al Tour de Francia y realizó una presentación decorosa, pero por debajo de sus expectativas, pues acabó en la casilla 28° de la clasificación general y logró aguantar en varias ocasiones el ritmo de los máximos favoritos.

A pesar de que esta temporada pinta bien para la escuadra francesa, pues estará invitada a las tres grandes vueltas de ciclismo, el futuro de Nairo Quintana para el 2023 no está del todo confirmado, ya que su contrato finaliza en diciembre de 2022, al igual que su hermano Dáyer y su amigo Winner Anacona, algo que hace pensar en una posible salida.

Sin embargo, otro de los líderes del equipo, Warren Barguil, ha dejado claro que desde que llegó el colombiano a las filas del Arkéa los ven con otros ojos y sus participaciones en las diferentes carreras terminó siendo mucho mejor. Además, reconoció que la fila es mucho más madura y pueden aspirar a objetivos más grandes e importantes.

En una entrevista con Cyclismactu, Barguil manifestó:

“Llegué en 2018, en un momento en que el equipo comenzaba a crecer en comparación con años anteriores. Fue realmente un gran desafío pasar de un equipo muy grande (Team Sunweb o DSM) a un equipo que estaba en Continental Pro”, afirmó inicialmente.

Pero los elogios para el colombiano llegaron después, cuando se refirió a la llegada de él y otro corredor al equipo, convirtiéndolo en uno de los más observados en las últimas campañas.

“Yo creo que he hecho una aportación al edificio para que Arkéa-Samsic crezca, creí en el proyecto hasta el final y sobre todo no me rendí. Mi título de campeón de Francia en 2019 le ha hecho mucho bien al equipo porque en ese momento atravesábamos una etapa muy complicada, luego estaban las llegadas de Nairo (Quintana) y Nacer (Bouhanni) que hicieron que el equipo fuera aún más maduro y que estemos entre los mejores ProTeams”, puntualizó.

Y es que cabe recordar que el nacido en Cómbita dejó el equipo español, Movistar Team, para unirse a la escuadra francesa que era de categoría ProTeam, algo que sorprendió a muchos pero que a la vez motivó a Nairo para llevarlos a otro nivel.

Lo cierto es que el Arkea también vio en el colombiano ese líder principal para las generales y apostó por él en las mejores carreras del mundo. Ahora, siendo de primera división se espera que el papel de Nairo continúe siendo el principal, teniendo en cuenta que su mayor objetivo sigue siendo el Tour de Francia.

