“Su trabajo en defensa de los Derechos Humanos será siempre recordado”; políticos colombianos despiden al arzobispo Desmond Tutu

Colombianos reaccionan a la muerte del arzobispo Desmond Tutu

En la mañana de este domingo medios de comunicación nacionales e internacionales alertaron sobre la muerte del arzobispo Desmond Tutu. El sacerdote anglicano, que fue galardonado con el Premio Nobel de Paz en 1984, falleció a los 90 años de edad. Recordado por su incansable trabajo para abolir el Apartheid, Tutu murió tras varios años de quebrantos de salud. Colombia no ha sido indolente con el tema y, de hecho, varias de las personalidades más importantes del país lamentan la partida de “el Arch” (diminutivo de arzobispo en inglés), como le decían de cariño sus colegas y allegados.

“Un hombre de extraordinario intelecto, integridad e invencibilidad contra las fuerzas del apartheid, también era tierno y vulnerable en su compasión por aquellos que habían sufrido opresión, injusticia y violencia bajo el apartheid, y personas oprimidas y oprimidas en todo el mundo”, comentó el presidente de Sudáfrica Cyril Ramaphosa sobre la muerte del hombre al que calificó como un patriotra sin igual.

Iván Duque, presidente colombiano, fue de las primeras personalidades nacionales en reaccionar al fallecimiento. En su cuenta de Twitter destacó la labor constante del arzobispo para defender los derechos humanos. “Expresamos nuestra solidaridad al pueblo de Sudáfrica, por el fallecimiento del arzobispo anglicano Desmond Tutu, un símbolo de la lucha contra el apartheid, galardonado con el Premio Nobel de Paz en 1984. Su trabajo en defensa de los Derechos Humanos será siempre recordado”, comentó el jefe de Estado.

A Duque se unieron personas como Juan Manuel Santos, expresidente colombiano y, al igual que Tutu, Nobel de Paz por su labor frente a los acuerdos de paz firmados con la extinta guerrilla de las FARC en el año 2016. “Lamento mucho la muerte de Desmond Tutu, líder contra el apartheid, premio Nobel de paz y fundador de The Elders. Deja un gran legado en un mundo convulsionado”, argumentó.

‘The Elders’, grupo al que ingresó Santos en el año 2019, es un grupo independiente de líderes mundiales que trabajan por la paz, la justicia y los derechos humanos. Fue fundado en el 2007 por Nelson Mandela, con la ayuda de Graça Machel y Desmond Tutu.

Juan Manuel Santos

“El presidente Santos contribuirá a la labor de The Elders (...) por la paz, la justicia y los derechos humanos, junto con sus nuevos miembros Ellen Johnson Sirleaf, ex Presidenta de Liberia y Premio Nobel de la Paz 2011, y Zeid Raad Al Hussein, ex Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, se informó por aquellos días respecto a su labor en esa entidad.

Ernesto Zedillo, economista y político mexicano que se desempeñó como presidente de México en 1994 enfatizó, por aquellos días, que “The Elders podrá aprovechar la amplia trayectoria de logros del presidente Santos en materia de causas nobles para alcanzar la paz, la reconciliación y el desarrollo. Su compromiso y experiencia en el servicio público enriquecerán enormemente la labor de The Elders. Para mí, será un orgullo poder trabajar por el bien común junto a este estadista latinoamericano tan distinguido”.

Iván Cepeda también se unió a las voces de lamento por la muerte de Tutu y, a su manera, destacó una de las frases más populares del fallecido líder social. “Mi padre siempre solía decir: ‘No levantes la voz. Mejora tu argumento’”: Desmond Tutu, redactó Cepeda.

Gustavo Petro, por su parte, destacó la forma positiva de pensar del fallecido Tutu. “Desmond Tutu era un cristiano a carta cabal. Supo que en el apartheid había que estar al lado del débil, del negro y de la negra, que la injusticia es intolerable (...) Ha muerto un paladín de la Justicia”, agregó.

En medio de las despedidas, La W Radio recordó la entrevista que tuvieron la oportunidad de hacerle a Tutu en el 2005. En ese entonces, el Arzobispo aseguró que a pesar de los altos índices de violencia en el país, todavía existía la posibilidad de que hubiera paz en el mundo entero. “Somos creados a imagen y semejanza de Dios, sin importar si somos listos o tontos, bonitos o feos, altos o bajos (...) es un hecho universal que todos somos seres humanos”, argumentó.





