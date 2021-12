“Tuvimos que recoger 30 firmas para Álex Char”: la denuncia de una vendedora ambulante en Valledupar

El 17 de diciembre el exalcalde de Barranquilla Alejandro Char, más conocido como Álex Char, presentó ante la Registraduría más de 2,5 millones de firmas con las que busca avalar su candidatura presidencial y así participar en la consulta que realizará la llamada Coalición de la Experiencia el próximo marzo de 2022.

La cifra que logró conseguir el político en prácticamente un mes fue todo un récord pues fue el precandidato que tuvo más apoyos. “Soy Álex Char y quiero ser presidente de Colombia. Tenemos la experiencia en el servicio público y la capacidad de gestión. Este país necesita gente que haga las cosas, que las haga realidad. Desde hoy vamos con todo y asumimos el compromiso con Colombia”, afirmó.

Este 23 de diciembre, se conoció una denuncia proveniente de Valledupar en la que vendedores ambulantes aseguraron que la alcaldía de ese municipio pidió recoger firmas para Char y así los podrían ayudar con una mejor ubicación para vender sus productos en estas fechas de Navidad y fin de año.

Así lo registró el diario local El Pilón: “la promesa era que si los dueños de los negocios ambulantes lograban recolectar las firmas se les otorgaría de forma ágil y segura un cupo para que pudieran ubicarse en el punto estipulado”.

Aseguró el medio, que la alcaldía no les cumplió sino que al contrario, fueron trasladados de la tradicional calle de ‘Los Turcos’ a la calle 16 B, donde aseguran no venderán sus productos.

Una de las comerciantes de juguetes le dijo a El Pilón: “En esta zona hay más de 50 trabajadores informales y a los únicos que le ponen problema es a los vendedores de juguetes. Desde la alcaldía no nos han dado ningún apoyo, por el contrario, para nosotros poder obtener el permiso y los puestos que tenemos tuvimos que recoger 30 firmas para Álex Char, sumado a los 250.000 pesos por el espacio”.

Agregó que fueron 40 personas las que estuvieron realizando dicha labor para poder recolectar en total 1.200 firmas. Hasta el momento la alcaldía no se ha pronunciado y tampoco lo ha hecho Álex Char.

Es de recordar que la recolección de firmas del barranquillero estuvo a cargo del movimiento País de Oportunidades, un equipo de voluntarios presente en todo el país. Se reportó que los mejores avances del proceso se registraron en el Eje Cafetero, la región Caribe, la zona Pacífico y el centro del país.

Este proceso de recolección de firmas para Char ha estado envuelto en una polémica por posible corrupción y ha despertado sospechas que el político haya podido conseguirlas en tan poco tiempo. Incluso, en redes sociales se habló sobre la supuesta presión que se ejerció en entidades públicas y privadas de Barranquilla para que las personas firmaran por el candidato.

Además, el pasado 6 de diciembre W Radio denunció que varios trabajadores y directivos de distintas entidades y empresas venían recibiendo presiones para que recogieran y firmaran el formulario que avalaría a Char como candidato a la Presidencia de Colombia. La emisora aseguró que las presiones estarían ocurriendo en entidades como la Alcaldía de Barranquilla y Mi Red, una importante prestadora de salud de Barranquilla y empresas que hacen parte del conglomerado económico de los Char.

“La gente ha creído ciegamente en los Char, pero en este momento se escucha que no quieren más Char. Yo no quiero más y no ha sido fácil conseguir las firmas. En mi casa solo firmaron cuatro personas de mi familia, pero con tal de respaldarme a mí, no a Char”, fue uno de los testimonios que recogió la emisora.

