“46 años después”: el emotivo reencuentro de Amparo Grisales y su exmarido

En cada capítulo de ‘Yo me llamo’, Amparo Grisales se ha destacado por rememorar algún recuerdo de su infancia o juventud que sale a flote gracias a las interpretaciones de imitadores de artistas como ‘Leonardo Favio’ y ‘Camilo Sesto’; sin embargo, uno de los temas sobre el que guarda gran hermetismo tiene que ver con su vida sentimental, pero más allá de aquellas anécdotas que evoca en el concurso de artistas, muchos tienen presente que el primer esposo de la diva fue el artista Germán Tessarolo.

Precisamente, el pintor colombiano dejó de lado por un momento las publicaciones de sus obras para compartir en Instagram una foto junto con su expareja en un emotivo reencuentro que el mismo Tessarolo calificó como “inolvidable”.

“46 años después”, escribió el pintor en el pie de la publicación que obtuvo centenares de ‘me gusta’. Y es que el matrimonio que tuvieron se registró cuando ella solo tenía 14 años. Según relató la actual jurado de ‘Yo me llamo’ a la revista ‘Bocas’, lo hizo para “sentirse mayor”.

“Me creía grande (…) y me quería ir de la casa; como solamente daban el pasaporte siendo mayor o casada, pues me casé con Tessarolo. ¡Ojo! Yo me enamoré de él, porque era un churro y un superartista. Yo apenas nacía en la televisión y él se fijó fue en mí. Y me casé”, relató la modelo y actriz.

Fue un matrimonio que tuvo la mezcla de amor y conveniencia pueril, y a pesar de que ambos formalizaron su situación sentimental y decidieron emprender una vida juntos, al poco tiempo se separaron.

Cabe mencionar que, a pesar de la diferencia de edad - Amparo Grisales tiene 65 años y Germán Tessarolo, 79-, se les ve a ambos muy activos y así lo han demostrado en sus respectivos campos profesionales.

¿Quién es y por qué la importancia de la obra de Tessarolo?

El maestro nació en Venecia, Italia, en 1945 y a los pocos meses de nacido viajó a Buenos Aires con su familia, la gran mayoría de ellos, artistas: su bisabuelo, Antonio Baggio, fue en aquel entonces profesor de dibujo y escultura en Bellas Artes en Venecia; su padre, Aldo Armando, barítono y violinista, su tío Germán Tessarolo Baggio, pintor y publicista.

Asimismo, en su portal web señala que su primera exhibición individual fue en 1967 y en cada década ha estado presente en diferentes galerías y museos de países como Luxemburgo, Estados Unidos, Italia, Venezuela, Chile, Panamá y, por supuesto, Colombia. De igual manera, en 1976 fue su primera exhibición en grupo con ‘Dos mundos de arte’, llevada a cabo en Bogotá.

Por otra parte, la Biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero del Valle del Cauca es uno de los pioneros de la ‘Arterapia’ en Colombia, descrita como “un ejercicio pictórico terapéutico sin reglas que busca liberar el niño interior por medio de una catarsis a través de la forma y el color, logrando resultados sorprendentes”.

“Desde hace más de 20 años viene realizando talleres lúdicos con profesionales de la salud, pacientes, banqueros y ejecutivos de otras disciplinas. Arterapia es un ejercicio pictórico terapéutico sin reglas, que busca liberar el niño interior por medio de una catarsis a través de la forma y el color, logrando resultados sorprendentes”, señala también el portal de Bibliovalle.

SEGUIR LEYENDO