“Gracias por siempre estar conmigo”: el emotivo mensaje de Lady Tabares al director Víctor Gaviria

1998 fue el año que marcó para siempre la vida de Lady Tabares, pues fue gracias a ‘La vendedora de rosas’ que logró reconocimiento a nivel nacional, y también fue por Víctor Gaviria, director del largometraje, que se evidenció lo que por muchos años se ha visto pero que ante ello, pocas soluciones se han ofrecido: la violencia, drogadicción y delincuencia que sacude a los habitantes del país, en este caso, los barrios de Medellín y cuyas víctimas principales son los niños y jóvenes.

El caso de Giovanni Quiroz, actor natural que interpretó a ‘el Zarco’ en la película y su asesinato meses después de ser estrenada, es uno de tantos que ocurren no solo en la capital antioqueña sino en decenas de regiones del país; y para fortuna suya, Lady tuvo la posibilidad de resurgir a tal punto de ser una destacada emprendedora en redes sociales, mismo lugar donde aprovecha para agradecerle al cineasta paisa la posibilidad de darse a conocer y de mostrar una de las muchas crisis que viven cientos de personas en zonas marginales.

Recientemente, la ahora empresaria utilizó su cuenta de Instagram para, una vez más, darle las gracias a Gaviria, quien se convirtió en amigo y confidente. A través de una imagen, donde se les ve compartiendo un emotivo abrazo, la actriz escribió: “Un momento conmemorativo en mi vida y por fortuna, de nuevo Víctor Gaviria cineasta colombiano está en él. Gracias por siempre estar conmigo tanto él como ustedes mi gente”.

El encuentro entre Lady y el director no solo los emocionó a ambos, sino que también a decenas de seguidores que no dudaron en reaccionar a la imagen que alcanzó más de 6.300 ‘me gusta’; incluso, varios seguidores sugirieron que realizaran una serie contando su vida hasta ahora, similar a la emitida por RCN en 2015, protagonizada por Natalia Reyes.

“Te sigo desde hace años. Tendrían que hacer una peli de tu vida hasta ahora, Lady”; “El que te apoyo siempre, yo llore muuchoo la vi completica -la película-”; “Que amor tan bonito el que represente esa amistad”; “Me gustaría que estuviera Giovanni -’el Zarco’- tambien” y “Qué nostalgia verlos juntos pero que chévere que estén muy bien”, fueron solo algunas de las reacciones más llamativas.

Vale recordar que, esta no ha sido la única vez que Lady Tabares comparte momentos vividos con el director colombiano. En octubre de este año publicó uno de los detrás de cámaras de ‘La vendedora de rosas’ y donde aparece Víctor Gaviria aconsejando a quien interpretó a ‘Mónica’.

En aquel recuerdo, Tabares mencionó que la foto la considera como una reliquia, que le permite evocar un tiempo “donde nos descubrimos actores, un tiempo que marcaría un antes y un después en nuestras vidas”, agradeció nuevamente a Gaviria por obsequiarle la imagen, y agregó que “la vida es cuestión de ganas y oportunidades, todo en la vida nos complementa y Víctor fue mi gran complemento para llevar a cabo toda esta historia y encarnar a Mónica que fue tan duro como mi propia vida y la de tantos niños en este país y en el mundo”.

Otros formatos que componen la obra de Víctor Gaviria

Películas como ‘Rodrigo D. No futuro’ -1990-, Sumas y restas -2004- y ‘Como el cielo después de llover’ fueron dirigidas por el antioqueño que es un referente en el arte colombiano, no solo en el cine. La exposición de problemáticas sociales alrededor de la niñez y la juventud en barrios marginales también se trasladó a la literatura mediante ‘El pelaíto que no duró nada’ -1991-, ‘El rey de los espantos’ -1993- y ‘El tío Miguel’ -1998-.

