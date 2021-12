Partido entre Argentina y Colombia por las eliminatorias a Catar 2022 podría cambiar de sede

Soccer Football - Copa America 2021 - Semi Final - Argentina v Colombia - Estadio Mane Garrincha, Brasilia, Brazil - July 6, 2021 Argentina's Lionel Messi in action with Colombia's Yerry Mina REUTERS/Ueslei Marcelino

La Conmebol confirmó las fechas y los horarios de las próximas jornadas de los duelos por las Eliminatorias Sudamericanas a Catar 2022. Dentro de esta doble fecha, la selección de Colombia deberá enfrentar a Perú el 28 de enero en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y luego, el primero de febrero, tendrá que visitar a Argentina.

Actualmente, el equipo dirigido por Reinaldo Rueda se encuentra en la cuarta posición de tabla, puntaje y casilla que le daría el pase directo al Mundial de Catar 2022 donde este se disputara en las próximas semanas, pero aún faltan cuatro fechas para definir los cuatro equipos y el quinto que se iría a repechaje.

Colombia cuenta con 17 unidades, pero con un gol en contra. Con esto, está debajo de la selección de Ecuador, que tiene 23 puntos, de segundas está Argentina con 29 y el líder, Brasil, con 35, equipo que ya tiene asegurado su pase a la Copa del Mundo.

Ahora, Perú, que está de quinto, tiene el mismo puntaje que el cuadro cafetero, pero con 5 goles en contra. El equipo de Ricardo Gareca viene de ganarle a Venezuela, 2-1, y a Bolivia 3-0. Resultados que le han dado para recuperarse de los malos números de las primeras jornadas.

El mayor desafío que deberá enfrentar el combinado nacional en esta doble fecha de eliminatorias será contra el equipo de Lionel Messi, pues las cifras no son buenas para Colombia, ya que el actual campeón de la Copa América le ha ganado más veces a la tricolor y, en especial, siendo locales.

Estas dos selección se encontrarán luego de haber disputado en el torneo continental el pasado 6 de julio donde el marcador quedó por iguales 1-1. En un principio se informó que este duelo se llevaría a cabo en el Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, escenario propio del River Plate, pero este jueves se conoció que podría haber un cambio de cancha.

De acuerdo con información dada por el periodista Juan José Buscalia, en conversación con el programa Blog Deportivo de Blu Radio confirmó que no se descarta la posibilidad de realizar el juego en Córdoba. ”Me cuentan que no hay que descartar que sea Córdoba, porque cuando dijeron fijar sede, la AFA dijo Buenos Aires, pero podría cambiar”, afirmó. Estas serían las razones por las cuales el juego entre Argentina Vs. Colombia el próximo 1 de febrero podría ser en otra ciudad.

Y para concluir, mencionó que: “Se han presentado reuniones entre el gobernador de Córdoba y las autoridades del fútbol argentino. Si el gobierno local se hace cargo de esas 30.000 entradas, si paga ese dinero, no hay que descartar que la próxima semana aparezca la noticia de que no se juega en Buenos Aires”.

Así jugará Colombia en las jornadas 15 y 16:

Fecha 15

Colombia Vs. Perú

Día: 28 de enero.

Hora: 4:00 p.m.

Ciudad: Barranquilla.

Fecha 16

Argentina Vs. Colombia

Día: 1 de febrero.

Hora: 6:30 p.m. (hora colombiana).

