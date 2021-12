Nueva lesión para Santiago Arias, esta vez con el Granada de España / GRANADA

Este miércoles 22 de diciembre el Granada dio la sorpresa y remontó su partido ante el campeón Atlético de Madrid, en el juego aplazado por la novena fecha de la liga española. Por el equipo ganador actuaron los tres colombianos: Luis Javier Suárez, Carlos Bacca y Santiago Arias. Este último lastimosamente sufrió una molestia y se retiró lesionado.

Y es que el nivel futbolístico de Arias venía en alza, pues hace dos semanas anotó un gol trascendental para la victoria del Granada ante Alavés y se ilusionaba con poder alcanzar un ritmo óptimo que lo acercara nuevamente a una convocatoria de la Selección Colombia. Sin embargo, una nueva lesión antes de finalizar el año pone en aprietos su desea y deberá aprovechar el parón navideño para enfocarse en la recuperación.

La mala suerte persigue al ‘Santi’, pues en uno de los días más esperados para él, pues se enfrentaba a su ex equipo, Atlético de Madrid de Diego Simeone, que lo descartó dos veces del primer equipo, una lesión aparentemente muscular le impidió mostrar todo su fútbol. No obstante, mientras estuvo en el terreno de juego cumplió un papel importante y fue uno de los destacados de su equipo.

Pero cerrando la primera mitad sintió un pinchazo en su pierna derecha y se fue al suelo. En el entretiempo fue atendido por el cuerpo médico y se determinó que debía salir del juego para no agravar la situación. Es por esto que, para la segunda mitad, el antioqueño no saltó al campo con sus compañeros y fue sustituido por Víctor Díaz Miguel mientras la preocupación por el problema físico del colombiano se apoderaba del banquillo de Granada. Aunque aún no hay un parte oficial, todo parece indicar que fue una dolencia en el aductor y no sería para mayores.

Por medio de su cuenta de Twitter Santiago Arias se mostró optimista y celebró el triunfo de su equipo. Cabe recordar que en Granada también fue titular el colombiano Luis Javier Suárez, quien asistió en el segundo gol del compromiso, mientras que Carlos Bacca estuvo en el banco de suplentes e ingresó al minuto 90.

Es importante resaltar que, tras su grave fractura sufrida con la Selección Colombia en noviembre de 2020 en un partido ante Venezuela, el jugador no pudo actuar como se esperaba con el Bayer Leverkusen, regreso al Atlético pero no recibió la confianza del entrenador. Así las cosas, Arias volvió a jugar un partido oficial el pasado 13 de septiembre en un Granada vs Real Betis y desde entonces participó en 8 juegos (no todos como titular).

El equipo de los tres colombianos terminó 2021 con victoria y toma más distancia de la zona de descenso. Llegó a 22 puntos para ubicarse en el puesto 12 del campeonato.

DESARROLLO DEL PARTIDO:

El primer tiempo del compromiso estuvo igualado y entretenido por cuenta de las llegadas del juvenil portugués João Felix, que puso en peligro a Granada y adelanto al Atleti en el marcador. En solo dos minutos el luso expuso su calidad con una gran jugada individual al llegar al balón antes que Germán Sánchez y aprovechar que Raúl Torrente condujo en exceso. João disparó a portería y sin mayores dificultes superó a su compatriota Luis Maximiano desde fuera del área.

Granada supo reaccionar ante la embestida rojiblanca y al minuto 17 el encargado de igualar las acciones fue el venezolano Darwin Machis, con un derechazo a la escuadra ante el que nada pudo hacer el esloveno Jan Oblak. El estadio enloqueció tras la brillante anotación de Machís, que significó su segundo gol a lo largo de la campaña liguera.

Con el segundo tiempo en marcha después de la salida de Arias, Atlético prolongó sus buenos minutos al inicio del segundo tiempo. Mario Hermoso probó de media distancia junto al mexicano Héctor Herrera. Curiosamente Felix estrelló un derechazo en el palo al minuto 60 del juego, justo antes de que el Granada marcara el 2-1 final en una acción validada por el VAR tras señalarse en primera instancia fuera de juego.

De inmediato, los locales montaron un contragolpe letal que llevó Antonio Puertas y pasó por Luis Javier Suárez antes de que Jorge Molina rematara anticipándose a Oblak. El delantero oriundo de Santa Marta registró su tercera asistencia de la temporada.

