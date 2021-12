En lo que va del 2021 se han reportado 158 procesos por violencia sexual a menores en instituciones públicas

Imagen de referencia. Según la Secretaría Distrital de la Mujer 724 niñas entre los 0 y 5 años de edad han sido violentadas sexualmente en 2021. Foto: Getty Images

En el 2021 los escándalos de violencia sexual en menores de edad han sonado de forma repetitiva en diferentes instituciones públicas. Por ejemplo, en el ICBF se han tomado medidas nuevas para afrontar los fallos que han permitido que estos crímenes se perpetúen y el Gobierno ha comenzado aplicar protocolos para atender la problemática.

Ahora finalizando el año la Secretaria de Educación de Bogotá dio a conocer que este año se han registro 158 procesos disciplinarios abiertos a servidores públicos por la presunta comisión de alguna de las categorías de violencia sexual contra menores de edad es decir, acoso sexual, acceso carnal violento, intimidación y abuso.

En la investigación se descubrió que el 94,27 % de los agresores son hombres de entre 38 y 50 años, y el 94,27, profesores. En el resto hay administrativos, auxiliares, coordinadores y directivos. La mayoría de víctimas son mujeres: 87,02 %. Además, entre las categorías se encuentran 105 investigaciones por irrespeto, 22 por acto sexual abusivo, 19 por acoso, acceso carnal violento 3, acceso carnal abusivo con menor de 14 años 2 y otros caso 5.

“Las cifras que da la Secretaría de Educación son muy preocupantes. Es evidente que los controles que están contemplados en la selección de los docentes están fallando y es necesario que la entidad aclare si con la sola apertura de procesos disciplinarios ha apartado de sus cargos a estos profesores”, dijo Yohana Jiménez, defensora de los derechos de los niños a El Tiempo.

Recordemos que uno de los casos más sonados fue el de Helman Berrío Ramírez, un profesor de danzas que aprovechó su puesto para abusar sexualmente de sus alumnas entre el 2003 y el 2006 y que actualmente se encuentra desaparecido. De acuerdo con la investigación, aunque se recogieron nueve testimonios de mujeres, se estima que hubo muchas más que no se atrevieron a denunciar.

Las menores contaron que el profesor, junto a su esposa, tenían una fundación de danzas en el sur de Bogotá en donde prestaban a estudiantes de colegios públicos servicios de clases grupales y les prometían presentaciones en grandes festivales.

“Él nos hacía muchas cosas malas, nos grababa y después guardaba ese material en discos duros. También nos mostraba videos de mujeres y de maltrato a animales, asquerosos, y nos hacía llevar hielos, flores y otras cosas. Decía que tenían que tener contacto con todos los seres vivientes”, contó a El Tiempo una de las víctimas de Helman Berrío Ramírez.





Casos de abuso en establecimiento del ICBF

En un informe presentando por ICBF en el mes de septiembre señaló que hasta la fecha en la entidad se han abierto 9.927 procesos de restablecimientos de derechos por violencia sexual, de los cuales 8.438 corresponden a niñas.

“Durante el 2021, el @ICBFColombia ha abierto 9.927 Procesos de Restablecimientos de Derechos por violencia sexual, de los cuales 85 % corresponden a niñas. Necesitamos construir un país que respete y garantice los derechos de quienes son el presente y futuro del país”, comentó en Twitter la directora general de ICBF, Lina Arbeláez.

Es importante recordar que en este 2021 uno de los casos más conocidos relacionados con abuso fue el de un centro de cuidado ubicado en la ciudad de Medellín, donde al menos 29 menores fueron víctimas de un sujeto que trabaja en el área de alimentos del establecimiento. Este caso dejo en evidencia que los funcionarios no tenían los conocimientos previos para atender estos caso y que los procesos no avanzaban pues el escándalo estalló cuando una de las madres público que pese a las denuncias no había pasado nada.

Actualmente ‘Manolo’ como los menores llamaban al abusador esta detenido y se encuentra enfrentando un proceso penal en su contra donde la Fiscalía ha mencionado que tiene pruebas documentales y testimoniales suficientes, entre estas las denuncias formuladas por los padres de familia y 38 testimoniales (entre las que se destacan los análisis de vecinos, médicos y funcionarios del jardín); para que el sujeto reciba una condena de 50 años. Por otro lado, el ente acusador pidió que se investiguen a otros trabajadores del jardín infantil con el fin de verificar su acción u omisión en este caso.





