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Atlético Bucaramanga ganó ante Alianza de Valledupar en la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026: así fueron los goles del partido

Misael Martínez y Cristian Vergara anotaron para el equipo valduparense, mientras que Félix Charrupí, Luciano Pons y Emerson Batalla lo hicieron para el cuadro bumangués

Atlético Bucaramanga venció 3-2 a Alianza de Valledupar en la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-II, en rueda de prensa el director técnico Pablo Peirano dio la clave de la victoria - crédito Dimayor
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Atlético Bucaramanga consiguió una nueva victoria en la Liga BetPlay II-2026 luego de imponerse 3-2 sobre Alianza Valledupar, en el estadio Armando Maestre Pavajeau. El equipo santandereano estuvo dos veces en ventaja, recibió el empate en el segundo tiempo y terminó llevándose los tres puntos gracias a un gol de Emerson Batalla en los minutos finales. Con este resultado, el ‘Leopardo’ llegó a ocho puntos y se ubicó en la cuarta posición del campeonato.

El partido enfrentó a dos equipos que llegaban con objetivos diferentes. Alianza buscaba hacerse fuerte como local y conseguir su primera victoria del semestre, mientras que Bucaramanga quería mantener su buen comienzo y sumar fuera de casa. El conjunto santandereano había empatado sus dos primeros compromisos y llegaba con la posibilidad de consolidarse en los primeros lugares.

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Atlético Bucaramanga venció 3-2 a Alianza de Valledupar y se ubicó en la cuarta casilla de posiciones - crédito Atlético Bucaramanga
Atlético Bucaramanga venció 3-2 a Alianza de Valledupar y se ubicó en la cuarta casilla de posiciones - crédito Atlético Bucaramanga

Bucaramanga pegó primero, pero Alianza reaccionó

El equipo dirigido por los santandereanos encontró rápidamente la ventaja. Apenas habían transcurrido cuatro minutos cuando Félix Charrupí recibió la asistencia de Emerson Batalla y definió con la izquierda desde el centro del área para poner el 1-0.

El gol obligó a Alianza a adelantar sus líneas. Los locales intentaron generar peligro a través de Felipe Pardo, Deinner Quiñones y Jhair Castillo, aunque durante varios minutos les costó encontrar claridad en el último tercio.

La insistencia tuvo recompensa en el minuto 27. Deinner Quiñones participó en la acción ofensiva y Cristian Vergara apareció dentro del área para definir con la derecha y vencer al arquero de Bucaramanga. El 1-1 volvió a equilibrar el encuentro.

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Sin embargo, la igualdad duró poco. En el minuto 33, Bucaramanga volvió a golpear. Fabián Sambueza lanzó un centro al área después de un contraataque y Luciano Pons apareció cerca de la portería para marcar de cabeza el 2-1. El conjunto visitante volvió a tomar el control del marcador antes del descanso.

Alianza tuvo algunas aproximaciones en el cierre del primer tiempo, pero no consiguió encontrar nuevamente el empate. Bucaramanga se marchó al vestuario con la ventaja y con la tarea de administrar el resultado durante la segunda mitad.

La celebración de Cristian Rivas luego de marcar el descuento 3-2 ante Atlético Bucaramanga - crédito Alianza de Valledupar
La celebración de Cristian Rivas luego de marcar el descuento 3-2 ante Atlético Bucaramanga - crédito Alianza de Valledupar

Alianza empató y Batalla apareció sobre el final

El segundo tiempo tuvo a Alianza buscando nuevamente el arco rival. El equipo local intentó aumentar la presión y Bucaramanga realizó varios cambios para darle mayor manejo al partido. Entre ellos estuvieron los ingresos de Aldair Zárate, Fabry Castro, Adrián Murillo, Aldair Gutiérrez y Brandon Caicedo.

Alianza mantuvo la búsqueda y encontró el 2-2 en el minuto 80. Misael Martínez recibió la oportunidad desde fuera del área y sacó un remate con la derecha que terminó en el fondo de la portería. El marcador volvió a quedar igualado cuando quedaban pocos minutos.

El empate parecía encaminado a convertirse en el resultado definitivo, pero Bucaramanga todavía tenía una respuesta. En el minuto 89, Emerson Batalla recibió una asistencia de Brandon Caicedo y definió con la izquierda desde el centro del área, enviando la pelota a la escuadra derecha.

El 3-2 cambió nuevamente el panorama. Alianza intentó reaccionar en los cinco minutos de adición y tuvo una oportunidad clara con Yilson Rosales, cuyo remate fue detenido cerca de la portería. Bucaramanga resistió los últimos ataques y aseguró una victoria como visitante.

Con el triunfo, el ‘Leopardo’ llegó a ocho puntos después de cuatro partidos, producto de dos victorias y dos empates, y se instaló en el cuarto lugar de la tabla. Alianza, por su parte, quedó con un punto y en la decimoquinta posición. La clasificación todavía puede presentar cambios porque la fecha cuatro no ha terminado.

El partido se llevó a cabo en el estadio Alfonso Maestre Pavejau, con presencia de las dos hinchadas - crédito Alianza de Valledupar
El partido se llevó a cabo en el estadio Alfonso Maestre Pavejau, con presencia de las dos hinchadas - crédito Alianza de Valledupar

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

  1. América de Cali — 9 puntos
  2. Independiente Medellín — 9 puntos
  3. Deportes Tolima — 9 puntos
  4. Atlético Bucaramanga — 8 puntos
  5. Llaneros — 7 puntos
  6. Deportivo Cali — 6 puntos
  7. Águilas Doradas — 6 puntos
  8. Millonarios — 6 puntos
  9. Fortaleza — 5 puntos
  10. Once Caldas — 4 puntos
  11. Santa Fe — 4 puntos
  12. Atlético Nacional — 3 puntos
  13. Inter de Bogotá — 3 puntos
  14. Deportivo Pereira — 1 punto
  15. Alianza Valledupar — 1 punto
  16. Cúcuta Deportivo — 1 punto
  17. Junior — 0 puntos
  18. Deportivo Pasto — 0 puntos
  19. Jaguares — 0 puntos
  20. Boyacá Chicó — 0 puntos

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