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Juan Camilo “Cucho” Hernández se refirió a la posibilidad de que Nelson Deossa le quite el puesto en Real Betis

El volante colombiano ha anotado dos goles y dado una asistencia en los cinco partidos que ha disputado de la temporada 2026/27

El Cucho Hernández defendió a Nelson Deossa tras los rumores sobre su salida. "Es un jugadorazo. A mí nos sorprende lo que está haciendo y la manera que está jugando", dijo sobre su compatriota - crédito El Desmarque Betis
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Juan Camilo “Cucho” Hernández tuvo un regreso goleador con el Real Betis. El delantero colombiano volvió a disputar minutos con el conjunto español después de sus vacaciones y su participación en el Mundial, y fue protagonista en el empate 2-2 frente al Bournemouth, en el amistoso disputado este sábado en el estadio La Cartuja de Sevilla. Tras el encuentro, el atacante atendió a los medios de comunicación y habló sobre su estado físico, las sensaciones del equipo y la competencia que comienza a aparecer en la delantera.

El “Cucho” fue titular y respondió con gol en su reencuentro con la afición verdiblanca. El colombiano tuvo tres oportunidades durante el partido: convirtió la primera, estuvo cerca de repetir en la segunda y no logró darle suficiente dirección a la tercera. Su anotación significó el empate para el Betis, en un partido que terminó igualado 2-2 y que dejó buenas sensaciones de cara al inicio de la temporada.

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Este fue uno de los dos goles que ha anotado Nelson Deossa en la temporada 2026/27 con la camiseta de Real Betis - crédito Premier Sports

“Es importante empezar con gol. Al final, eso me ayuda en la confianza, saber que puedo empezar de la mejor manera. Y hablando físicamente, voy a sumar los primeros minutos de pretemporada. Es importantísimo. Aún quedan dos semanas para el comienzo de Liga y creo que es más que suficiente para ponerme a punto para ese primer juego”, explicó Hernández.

El atacante también valoró el trabajo que viene realizando el equipo durante la preparación. Aunque apenas comienza a recuperar ritmo competitivo, aseguró que ha seguido los partidos anteriores y considera que el Betis está encontrando una línea de juego positiva.

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He visto a mis compañeros en los partidos anteriores y lo que se vio hoy es que hay buenas sensaciones, sin duda alguna. Creo que el equipo ha jugado bastante bien en muchos lapsos del partido”, señaló el colombiano.

El Cucho Hernández y Nelson Deossa juegan juntos en el Real Betis Balompié desde finales de agosto de 2025 - crédito AFP/Reuters
El Cucho Hernández y Nelson Deossa juegan juntos en el Real Betis Balompié desde finales de agosto de 2025 - crédito AFP/Reuters

El respaldo del ‘Cucho’ a Nelson Deossa

Uno de los temas centrales de la conversación fue Nelson Deossa. El mediocampista colombiano ha sido utilizado como delantero centro durante esta pretemporada y su rendimiento ha llamado la atención dentro del Betis. Incluso, ante el Bournemouth, Deossa ocupó inicialmente esa posición y posteriormente fue reemplazado por el propio “Cucho” Hernández.

Lejos de considerar al exjugador de Atlético Nacional como una amenaza, el delantero tuvo palabras de elogio para su compatriota y destacó las condiciones que puede aportar al equipo de Manuel Pellegrini.

“Muy bien, al final es un jugadorazo. A mí no me sorprende lo que está haciendo y la manera en que está jugando. Tiene unas condiciones tremendas para ayudarnos”, afirmó el “Cucho”.

Hernández también valoró que Deossa pueda desempeñarse en diferentes posiciones, algo que, desde su perspectiva, puede terminar beneficiando al conjunto verdiblanco durante la temporada.

“Es positivo para él que pueda jugar y demostrarle al míster que puede hacerlo en muchas posiciones. Y si me sirve para mí, para esa presión, para atraerme mejor y para exigirme, pues mucho mejor”, explicó.

El Cucho Hernández ha anotado un gol en los dos partidos que ha jugado con Real Betis para la temporada 2026/27 - crédito Marcelo Del Pozo/Reuters
El Cucho Hernández ha anotado un gol en los dos partidos que ha jugado con Real Betis para la temporada 2026/27 - crédito Marcelo Del Pozo/Reuters

¿Nelson Deossa le puede quitar la posición al ‘Cucho’ Hernández?

La presencia de Deossa como alternativa en ataque se suma a la competencia que tendrá Hernández por el puesto de delantero centro. Sin embargo, el colombiano aseguró que no siente presión por la posibilidad de compartir o disputar el puesto con su compatriota. “No me presiona, la verdad, no siento ninguna presión”, sentenció el atacante.

Hernández se refirió a la posibilidad de que el Betis incorpore otro delantero antes del cierre del mercado de fichajes. El jugador dejó claro que cualquier refuerzo será recibido como una incorporación que puede ayudar al grupo.

“Quien venga será bienvenido a esta familia. Será una ayuda más. El fichaje que venga, que venga a aportar y nosotros lo abrazaremos y lo incorporaremos a la familia”, aseguró.

Así, el empate contra Bournemouth dejó para el Betis varias conclusiones de pretemporada. Para Hernández, significó regresar con gol y comenzar a recuperar ritmo competitivo. Para Deossa, fue otra oportunidad para demostrar que puede ser útil en diferentes zonas del campo. Y para el equipo, una muestra de las alternativas que tendrá antes del comienzo de una nueva temporada.

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