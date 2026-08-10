Amaranta Hank arremetió contra Abelardo de la Espriella y lo tildó de personaje: “Todo se lo dicen por el apuntador”

La senadora del Pacto Histórico cuestionó la ideología política de Abelardo de la Espriella y afirmó que no tiene capacidades para elaborarla - crédito @amaranta.hankx/Instagram - EFE

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El ambiente político colombiano experimentó una nueva sacudida tras las declaraciones de Amaranta Hank, actual senadora y figura del Pacto Histórico, durante una entrevista emitida por la emisora La Kalle.

La legisladora y exactriz de cine para adultos, respondió de forma contundente cuando se le preguntó por algún aspecto positivo del nuevo mandatario: “¿Qué me gusta de Abelardo? Del nuevo presidente, absolutamente nada. Cero”, afirmó ante la audiencia.

En el transcurso del diálogo, Omaña profundizó su visión sobre Abelardo de la Espriella, al manifestar: “Siento que es un personaje. Yo creo que a él se le llevaron un par de libros y un par de bullets que le dijeron ‘mira, esta es su orientación política y lo que tiene que decir’. No creo que él tenga las capacidades de elaborar en realidad una ideología política”, declaró la congresista en un mensaje que se viralizó rápidamente.

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Críticas a la gestión y a la comunicación del presidente

Las críticas de Amaranta Hank no se limitaron a la ideología del mandatario. La senadora denunció el uso de ayudas audiovisuales en los discursos presidenciales. “A Abelardo se le nota incluso en sus discursos cómo se le mueve el apuntador y cómo le dicen lo que tiene que decir. Me parece nefasto”, sostuvo la legisladora durante la entrevista recogida por La Kalle.

Amaranta Hank criticó a Abelardo de la Espriella en una entrevista con La Kalle y dijo que no le gusta “absolutamente nada” del nuevo presidente - crédito letengoelchisme / Instagram

Omaña también cuestionó la volatilidad en la toma de decisiones del nuevo Gobierno. Mencionó el caso de la polémica sobre el lugar de la posesión presidencial: “Nos puso a hacer un debate largo en plenaria sobre si su posesión debía ser en el Cauca y resulta que se posesionó en Cali”, agregó la senadora. La discusión en el Congreso giró en torno al simbolismo y la logística del evento, lo que evidenció un ambiente tenso entre las bancadas.

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El discurso y sus implicaciones internacionales

En el plano internacional, Amaranta Hank expresó preocupación por el rumbo diplomático adoptado por el presidente. Cuestionó la reciente decisión de abrir una embajada en Jerusalén y la llegada de una nueva embajadora de Israel a Colombia.

“A causa de esa ideología política que está buscando, está logrando fortalecer unos discursos de odio gravísimos. Se anunció que llega una nueva embajadora de Israel a Colombia y que Abelardo va a abrir una embajada en Jerusalén, con un territorio genocida que está matando a miles de personas”, subrayó la senadora.

Las declaraciones de Amaranta Hank sobre Abelardo de la Espriella generaron reacciones en redes sociales y reavivaron la polarización política en Colombia - crédito Reuters

El señalamiento de Hank apuntó directamente a las consecuencias internacionales de la política exterior del nuevo gobierno. El anuncio coincidió con el inicio de la administración de Abelardo de la Espriella, que asumió la presidencia tras una ceremonia realizada en Cali el 7 de agosto de 2026.

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Reacciones y repercusiones en el debate nacional

Las afirmaciones de Amaranta Hank generaron una ola de reacciones en redes sociales y en los medios de comunicación. Sectores afines a la oposición respaldaron las palabras de la senadora, mientras que defensores del presidente calificaron las declaraciones de infundadas. El episodio refleja la polarización en el escenario político colombiano y la centralidad de la figura presidencial en el debate público.

Durante su intervención, Omaña también lamentó la falta de solemnidad en la ceremonia de posesión y criticó la instrumentalización de las Fuerzas Armadas en el acto.

Amaranta Hank criticó la falta de solemnidad y advirtió sobre riesgos fiscales en el discurso de Abelardo de la Espriella - crédito @aleomanao/X

“El discurso en el batallón sirvió para instrumentalizar a las Fuerzas Armadas, usándolas innecesariamente pero desde ya anunciándoles que van a ser los peones de una guerra que no iniciaron y que muy seguramente se va a acrecentar”, escribió la legisladora en X. Sostuvo, además, que el presidente mantiene “un discurso cargado de referencias a Gustavo Petro” y que persiste en una retórica de campaña pese a haber asumido el cargo.

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“Si hay algo que ha caracterizado a Abelardo de la Espriella en su corta participación política es el populismo, el hablar mucho sin tener bases que le permitan sostener lo que diga, y por supuesto lo ha caracterizado la incoherencia. Esperemos sus decretos y su actuar. Por ahora, sí, estamos tristes, pero no débiles”, concluyó la senadora en sus redes sociales.