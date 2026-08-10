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Sebastián Guzmán, capitán del Tolima, se comprometió con la hinchada: “Ser campeones del FPC y llegar a cuartos de Libertadores”

El mediocampista colombiano ha sido uno de los jugadores con más participación en este 2026 con el conjunto “Pijao”, con 37 partidos jugados y dos goles

El equipo tolimense enfrentará a Independiente del Valle en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 - crédito ESPN
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Deportes Tolima afronta una nueva etapa con la llegada de Sebastián Oliveros como entrenador y, con ella, una serie de objetivos que van más allá de adaptarse rápidamente a una idea de juego diferente. Sebastián Guzmán, capitán del conjunto tolimense, aseguró que el plantel tiene claro lo que quiere conseguir durante la temporada y habló de las metas que se trazaron tanto en la Liga BetPlay como en la Copa Libertadores.

En diálogo con Caracol Radio, Guzmán reconoció que el triunfo conseguido recientemente era importante para el equipo, especialmente porque le permitió llegar al siguiente compromiso con mayor confianza mientras termina de asimilar las indicaciones del nuevo cuerpo técnico.

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“Sabemos la importancia que tiene cada partido. Ganar era muy importante para llegar con un envión anímico. Estamos todos adaptándonos a la idea que quiere implementar el profe. No es fácil porque hay compañeros nuevos con los que estamos engranándonos”, explicó el capitán del Tolima en Caracol Radio.

En este 2026, Sebastián Guzmán ha jugado 37 partidos y ha anotado dos goles con Deportes Tolima - crédito @cdtolima/X
En este 2026, Sebastián Guzmán ha jugado 37 partidos y ha anotado dos goles con Deportes Tolima - crédito @cdtolima/X

El mediocampista también se refirió al cambio de entrenador y a las diferencias entre la propuesta de Sebastián Olivrtos y la de Lucas González, quien dirigió al equipo anteriormente. Para Guzmán, aunque ambos técnicos tienen conceptos similares en algunos aspectos, existen diferencias marcadas en la manera de desarrollar el juego.

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“Son dos técnicos que van por la misma línea, pero cada uno tiene su manera de liderar. Se dejó un pico alto con el técnico con el que veníamos y el giro es total. La idea es acoplarnos rápido para solventar las dudas que pueda tener la hinchada”, señaló en Caracol Radio.

Un equipo que quiere presionar y proponer

Guzmán explicó que una de las características del nuevo Tolima será la intención de asumir el protagonismo con la pelota y ejercer presión en campo contrario. Según el capitán, el entrenador busca construir un equipo corto, intenso y capaz de recuperar rápidamente la posesión.

“El profe es de los técnicos modernos. Le gusta proponer, la presión alta, que salgamos jugando siempre y ser un equipo corto. Creo que, a medida que vayan pasando los partidos, ojalá vayamos corrigiendo los errores”, afirmó.

El próximo desafío representa, precisamente, una prueba para comprobar cuánto ha avanzado el equipo en esa adaptación. El capitán considera que ya no existe demasiado margen para continuar trabajando únicamente en los entrenamientos.

“El partido del martes es de suprema importancia. Ya no hay tiempo para seguir engranando. Sabemos que es un partido de 180 minutos, pero hay que hacer respetar la casa”, sostuvo Guzmán.

El futbolista también explicó que existen diferencias entre la forma de atacar que proponía Lucas González y la que busca implementar el nuevo entrenador. “Con Lucas ustedes escuchaban de los 1.000 pases, mientras que el profe Sebastián quiere llegar más directo al arco contrario”, manifestó.

De acuerdo con Win Sports, la hinchada del Deportes Tolima ronda entre las 600 y 900 mil personas - crédito Dimayor
De acuerdo con Win Sports, la hinchada del Deportes Tolima ronda entre las 600 y 900 mil personas - crédito Dimayor

El objetivo: título de Liga y cuartos de Libertadores

Más allá de los cambios en el cuerpo técnico, Guzmán fue contundente al hablar de las metas del Deportes Tolima. El capitán aseguró que el plantel tiene una deuda con sus seguidores y que el principal propósito es pelear por el título del fútbol colombiano.

Yo soy muy claro: para mí el objetivo es ser campeones del fútbol colombiano. Sé que todos luchamos por eso, pero tenemos una deuda con la afición. Es uno de los objetivos y también estar en cuartos de final de la Copa Libertadores. Es lo que todos nos trazamos desde el inicio”, declaró a Caracol Radio.

El reto internacional tendrá como uno de sus obstáculos a Independiente del Valle, equipo al que Guzmán reconoció por su crecimiento en los últimos años y por los resultados que ha conseguido en torneos continentales.

“Sé que es un gran equipo, con buenas transiciones. Es un club que viene creciendo constantemente, campeón de Sudamericana y finalista de Libertadores, pero nosotros tenemos nuestras armas”, aseguró.

Sebastián Oliveros
Sebastián Oliveros empezó su ciclo en Tolima y dirigirá en la Copa Libertadores ante Independiente del Valle - crédito Deportes Tolima

Guzmán no descarta llegar a la Selección Colombia

El capitán del Tolima también habló de una aspiración personal que mantiene vigente: vestir la camiseta de la Selección Colombia. El volante recordó que estuvo en una preselección olímpica, aunque todavía no ha recibido la oportunidad de jugar con el equipo nacional de mayores.

“Uno siempre sueña con estar en la Selección Colombia. En algún momento estuve en una preselección olímpica, no se me ha dado la oportunidad de estar en la mayor, pero es importante mantenerse en el ‘peak’ constante. Es difícil estando en el fútbol colombiano, pero nunca se va a ir el sueño”, afirmó en Caracol Radio.

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