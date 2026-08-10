Contraloría reveló cifra de lo que habría costado la política de Paz Total del Gobierno de Petro: así habría sido la ‘danza de los billones’

El Gobierno de Gustavo Petro habría destinado cerca de 64 billones de pesos a la política de Paz Total durante los cuatro años de administración - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Un informe de la Contraloría General de la República enfocado en la política de la Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro puso bajo la lupa lo que habría sido la asignación de recursos por más de $64 billones a dicha iniciativa. En un balance en el que, de acuerdo con el ente de control, se registraron recursos sin materializar, proyectos sin ejecutar y posibles daños al erario, se compromete la visión defendida por el expresidente.

La revelación, difundida por Noticias RCN, dejó ver cómo la política creada para financiar negociaciones y obras en territorios golpeados por el conflicto armado en el país terminó bajo sospecha por su bajo nivel de ejecución y por hallazgos con incidencia fiscal. En síntesis: se hallaron desfases entre el presupuesto que se dispuso y el resultado obtenido con el desarrollo de esta propuesta, con la que se buscaban acuerdos de paz.

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Según el reporte citado por el canal, solo para el funcionamiento de la política (negociaciones) se destinaron $668.454 millones durante cuatro años, de los cuales $443.000 millones ya tenían una ejecución definida, mientras la diferencia frente a los recursos inicialmente previstos supera los $368.000 millones; aunque el desfase se agravó en la vigencia del 2026, según expuso el ente de control en su registro.

La Contraloría reveló demoledor informe que daría cuenta de la falta de ejecución en la política de Paz Total; con multimillonarios detrimentos - Iván Valencia/AP

En efecto, en lo que va del año, de los $306.000 millones asignados, solo $46.000 millones habían llegado a la etapa de obligación, lo que el informe tradujo en una proporción concreta: de cada 100 pesos destinados a la política, apenas 15 alcanzaron esa fase del gasto, lo que detallaría que, pese a contar con asignaciones seguras, no se llevó a cabo una correcta ejecución de los recursos. Esto también alertó a la Contraloría.

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La revisión también se concentró en una de las apuestas territoriales asociadas a la Paz Total: los Caminos Comunitarios, programa para intervenir las vías rurales en zonas afectadas por el conflicto, que quedó bajo observación porque, de cada 100 kilómetros previstos al momento de la auditoría, ni siquiera uno había sido intervenido. Es decir, una ejecución que se ubicaba en un llamativo 0%, de acuerdo con la Contraloría.

En cuatro años de negociaciones, el Gobierno Petro no pudo poner fin a ningún conflicto armado, ni desmovilizar a ninguna organización al margen de la ley - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

Contraloría detectó 344 hallazgos y puso bajo la lupa $1,16 billones destinados a la Paz Total

Según el reporte de Noticias RCN, el documento que reportó aparentes anomalías tiene más de 800 páginas y todavía no ha sido expuesto ante la opinión pública. En ese vasto informe, el ente de control fiscal revisó por primera vez de manera integral las cuentas de la Paz Total y precisó que el balance conjunto entre la implementación del acuerdo de paz y la política de paz total dejó 344 hallazgos para el periodo de Petro.

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El monto comprometido en esa revisión asciende a cerca de $1,16 billones por posible detrimento patrimonial, en un reporte en el que la Contraloría examinó cómo se asignaron, ejecutaron o dejaron de ejecutar recursos destinados a dos ejes de la política de paz, y el resultado fue la identificación de dineros que, según el organismo, pudieron ser mal utilizados o causar daño al Estado por su destinación.

Uno de los procesos de negociación que no prosperó fue el que se adelantaba con la Segunda Marquetalia, al mando de alias Iván Márquez - crédito Ariana Cubillos/AP

En el capítulo dedicado a la Paz Total, el caso que el informe presenta como uno de los más críticos es el de Caminos Comunitarios. La Contraloría revisó $48.000 millones asociados a ese programa y encontró 71 hallazgos o problemas. En esa misma línea, el ente de control señaló un posible detrimento por $1.513 millones, pues las carreteras previstas de intervención no llegaron a ser intervenidas en la proporción prometida.

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El gran interrogante tras conocerse esos detalles es definir qué va a pasar con el dinero que quedó ya suscrito en la política de Paz Total, ante la intención del presidente Abelardo de la Espriella de poner fin a cualquier proceso de negociación con estructuras criminales y sobre cómo se seguirán auditando los recursos que están en etapa de ejecución tras la salida de Petro del poder, siendo él el principal defensor de esta iniciativa.