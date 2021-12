Duque sanciona la Ley de Acción Climática en la Sierra Nevada

El presidente de Colombia sancionó la Ley que contempla las medidas para alcanzar la carbono neutralidad. Foto: Presidencia Colombia

Este miércoles 22 de diciembre, el presidente de Colombia, Iván Duque, sancionó, desde la localidad de Nabusimake, en la Sierra Nevada de Santa Marta, la Ley de Acción Climática, que crea las medidas que conforman la nueva hoja de ruta del país hacia la carbono neutralidad.

El primer mandatario presidió el evento protocolario de la firma de esta iniciativa que fue anunciada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), celebrada en Glasgow, Reino Unido, con la que el Gobierno de Colombia se comprometió a reducir las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) para alcanzar la neutralidad en 2050.

“La Ley de Acción Climática la hemos denominado la constitución climática de Colombia, porque está fijando el norte y los derroteros para las próximas décadas en la protección de nuestra casa común. No hay un planeta B, no hay otra madre tierra; es esta y la tenemos que cuidar”, indicó el jefe de Estado en la capital del pueblo arhuaco en el departamento del Cesar.

Esta ley contempla las nuevas estrategias a corto, mediano y largo plazo que buscan conservar y proteger los recursos naturales del país y reducir las emisiones de GEI que ocasionan el calentamiento global, flagelo del cual Colombia es uno de los países más vulnerables, a pesar de ser uno de los que menos producen emisiones.

En ese sentido, el primer mandatario destacó que esta iniciativa contempla marcar el camino para alcanzar la neutralidad en las emisiones de carbono a 2050 y reducir en un 51 % su producción a 2030 contribuyendo con el medio ambiente y el cambio climático.

“Esta ley no va a quedar en incisos ni en numerales y no va a quedar solamente en la publicación; aquí vamos a trabajar con las comunidades ancestrales; vamos a hacer pagos por servicios ambientales; vamos a trabajar en los bonos de carbono de conservación, y vamos a trabajar en educación ambiental”, destacó el primer mandatario, quien ha sido criticado por no sancionar el proyecto que ratifica el Acuerdo de Escazú.

A su vez, señaló que uno de los propósitos más ambiciosos del gobierno, debido a que es una meta próxima, es reducir el 51 % de los Gases Efecto Invernadero a 2030, lo cual representa un gran avance en el propósito de alcanzar la neutralidad con la que están comprometidas entidades, instituciones y organizaciones ambientales.

“Hoy, Colombia, antes de terminar el año 2021, se posiciona con la Ley de Acción Climática más importante de todo este hemisferio y una de las más importantes del mundo entero. Esta es una de las leyes más importantes que se ha aprobado en la historia de nuestro país”, concluyó el presidente Duque.

Por otro lado, la ley pretende conseguir que 135 cuencas hidrográficas sean analizadas y tratadas, teniendo en cuenta el cambio climático como parte de su ordenación ambiental. Esta meta va de la mano con la de incluir en los planes de ordenación a las áreas costeras y su manejo de acuerdo con el riesgo inminente por los cambios de temperatura.

La presencia del primer mandatario en la Sierra Nevada de Santa Marta generó el rechazo de algunas comunidades indígenas que habitan en este territorio ancestral, debido a que el Gobierno nacional no se ha pronunciado frente a diferentes requerimientos de comunidades como la de los kogi, awa y kankuamos.

