Lo que se sabe del caso del niño torturado en el internado de monjas en Cundinamarca

Un nuevo caso de maltrato a un menor de edad se dio a conocer el 20 de diciembre. De acuerdo con Caracol Radio el niño de 9 años fue víctima de tortura y violencia dentro de la Fundación Hogar Monserrate, ubicada en la vereda Tilatá- El Sisga en Chocontá (Cundinamarca).

Según comentó El Tiempo el Hogar Monserrate es una institución católica, que dice brindar asistencia, promoción y protección integral a niños y niñas en condición de riesgo o amenaza, a través de la orientación a familias, garantizando el adecuado desarrollo del derecho fundamental a la educación, la vivienda, la alimentación, la salud y el desarrollo integral.

De acuerdo con una familiar del menor que habló con la emisora colombiana la denuncia contra el establecimiento ya fue interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación. Según las primeras versiones los familiares del niño se dieron cuenta del maltrato al que fue sometido el pasado 15 de diciembre cuando fueron a recoger el menor que se encontraba internado por problemas de lenguaje y comportamiento, pues iba a salir de vacaciones.

Ese día el menor comenzó a quejarse de un dolor en sus genitales y cuando se dieron cuenta tenía el pene lastimado. Por lo que la familia preocupada lo llevo a un centro de salud donde descubrieron que el menor había sido sometido a tortura y maltrato debido a que se orinaba en la cama.

“Inicialmente lo llevamos al hospital de Engativá pero de allí fue remitido por la gravedad de las heridas al hospital San José infantil, allí los médicos dicen que el menor tiene una lesión grave en el pene consecuencia de una tortura, llevaba diez días sin poder orinar y eso se debía a que le habían amarrado el pene para que no se orinara, eso también le provocó una infección en la vejiga”, puntualizó Paola Morales, tía del menor y agregó “El niño fue sometido a torturas en su miembro, en el pene. El niño se orinaba en la cama. Lo amarraban con cabellos de una mujer y cabuya. Todos los días le hacían eso para que el niño no orinara […]. En el hospital, el médico dice que era casi imposible quitarle toda la cantidad de pelo que tenía”.

Ahora tras viralizarse la noticia que dejo impactado a los colombianos se conocen más detalles del centro dirigido por monjas. De acuerdo con Noticias RCN la Fiscalía anunció que citará a declarar a los funcionarios de la Fundación Hogar Monserrate para esclarecer los hechos ocurridos contra el menor que hoy se encuentra en recuperación. Pues al evidente maltrato se le suma que el menor comunicó a sus familiares que los cuidadores no solo lo maltrataron a él sino que hacen uso de golpes como coscorrones y palmadas para corregir a otros menores que se encuentran internados en la Fundación.

Por otra parte, la gobernación de Cundinamarca dieron a conocer que enviaron una comisión conformada por la Secretaría de Salud del departamento, dirección de apoyo social y funcionarios del ICBF de Bogotá para verificar las condiciones de los menores que asisten a la fundación.

Además, una fuente anónima contó a El Tiempo que en alguna ocasión evidenció irregularidades en el trato que se le daba a los menores, como ponerlos hacer trabajos que no les correspondían y no darles acceso a donaciones tanto de alimentos como de regalos que personas daban con la intención de ayudar a los niños y niñas internos. Por ejemplo, “A las monjas les daban donaciones de yogurt y cosas ricas para los niños y ellos vendían esos productos a la gente de la región”; o cuando asistían al mercado de la hermana conocida como ‘Cata’ una vez esta le dijo a un niño que cargará la carretilla con lo que habían comprado. “Lamento demasiado el no haber hecho algo a tiempo”.

Por ahora frente a la opinión de la Fundación, Caracol Radio comentó que se comunicaron con el establecimiento y la persona que respondió dijo “no conocer el caso”, por lo que solicitó la información sobre lo sucedido con el menor.





