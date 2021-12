Nueva polémica en el Pacto Histórico por presencia de esposa de parapolítico en las listas al Congreso

Nueva polémica en el Pacto Histórico, esta vez por presencia de esposa de parapoplítico en las listas al Congreso.

La inclusión de Sandra Villadiego, esposa del excongresista Miguel Ángel Rangel, condenado por parapolítica en la Corte Suprema de Justicia, en la lista para la Cámara de Representantes para el departamento de Bolívar, levantó la voz menos esperada, pues Jazmín Piedrahita, activista feminista en derechos humanos se pronunció en contra de la aspiración.

En entrevista con Blu Radio, Piedrahita manifestó: “Nosotros acudimos al llamado que se hizo desde Bogotá, de Petro, de aunarnos al Pacto Histórico, también nos unimos a Colombia Humana y desde hace un tiempo venimos observando lo que está ocurriendo. No estamos a gusto ni satisfechos con lo que viene ocurriendo”.

De acuerdo con la activista, sostuvo al medio radial que ella estuvo en Bogotá, días antes de la fecha final para la modificación de los listado, y dio a conocer que el parapolítico, Miguel Ángel Rangel, estaba utilizando toda clase de estrategias para que su esposa y otra familiar de ella fueran incluidas en los rostros que van para contienda electoral en 2022.

“La semana pasada estuve en Bogotá, me reuní con el Comité Político de Colombia Humana y manifesté las irregularidades. Sabíamos que Miguel Ángel Rangel estaba haciendo lo posible porque su esposa y otra pariente de ella ingresara a la lista a la Cámara del Pacto Histórico”, relató Piedrahita.

Asimismo, contó que todo parece indicar que sus manifestaciones de los hechos no había llegado a oídos del líder del partido, Gustavo Petro, quien se enteró del escándalo, el pasado 17 de diciembre, y exhortó a todos los integrantes del partido a no dar apoyo a la aspirante, para así buscar su renuncia.

#ElReporteCoronell Respetado senador Petro: Tiene que ver que usted dijo hace dos días que se acababa de enterar de la presencia de Sandra Villadiego en la lista del @PactoCol. No dijo que se había reunido, hace meses, con ella y su esposo el parapolítico Miguel Ángel Rangel. https://t.co/exQv1zu0Yi pic.twitter.com/8DKrDv9PLU — Daniel Coronell (@DCoronell) December 18, 2021

“Para mí es claro que Gustavo Petro no puede saber todo lo que pasa en las regiones y que no estaba en las manos de él porque había un colegio electoral que tomaba las decisiones”, aseguró la activista durante la entrevista.

De igual manera, denunció que conoció que el mismo Miguel Ángel Rangel llamó a varios precandidatos indicando que él tenía 1.500 millones de pesos para lanzar a sus esposa y una pariente más a la lista del partido político.

“No sé quién recibió la plata o a quién se la ofrecieron (...) Sé que Miguel Ángel Rangel estaba llamando a la gente y manifestando que tenía dinero para la campaña de su esposa y otra persona”, detalló Piedrahita.

Mientras, Noticias Caracol informó que el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, se refirió a la polémica señalando: “Nosotros no vamos a aceptar en nuestras filas a personas que no tengan una hoja de vida transparente”, sin embargo, la fech límite de cambios fue este lunes 20 de diciembre, hasta las 6 de la tarde y la exclusión de la aspirante no se realizó.

Otra polémica que envuelve al Pacto Histórico, en medio de la organización de listados para las elecciones, es la falta a la petición realizada por precandidata Francia Márquez, quien según el portal La Silla Vacía, no tuvo candidatos de su movimiento ‘Soy porque somos’, entre los primeros 20 puestos de la lista, pese a que desde la semana pasada Petro se había comprometido a que ocuparía el puesto 11.

De acuerdo con el medio, como la lista era cerrada, las expectativas eran sumar de 10 a 20 senadores y con la decisión ‘Soy porque Somos’, el movimiento de Márquez se quedó sin posibilidad de tener un senador.

Tal panorama llevó a los dos candidatos de la precandidata, Carlos Rosero y Vicenta Moreno, a renunciar este lunes en la noche al Pacto Histórico, criticando que no se cumplió la palabra de darle prioridad a los grupos étnicos en la lista.





SEGUIR LEYENDO

<br/>