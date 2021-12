“Hay que hacer lo que dice el equipo y tener respeto”: Egan Bernal sobre su regreso al Tour de Francia

El ganador de la pasada edición del Giro de Italia, el colombiano Egan Bernal, en una imagen de archivo. EFE/EPA/LUCA ZENNARO

El Ineos como otros equipos de ciclismo se encuentran organizando y presentando en este momento del año su agenda para la próxima temporada. El equipo inglés en estos días anunció en qué certámenes iban a participar sus corredores.

En el caso del colombiano Egan Bernal, quien viene de ganar el Giro de Italia, habló para los diferentes medios y confesó cuáles son sus aspiraciones para el próximo año y en qué carreras quiere estar. Además, este lunes dio una entrevista para Win Sport en la que confesó que no descarta volver a pelear el podio del Giro.

Primero comentó que: “Toca hablar con el equipo, hay que hacer lo que dice el equipo y tener respeto. Creo que es hora de volver al Tour: prácticamente son dos años sin ir, porque en el 2020 me retiré. Quiero volver a ir y prepararlo de la mejor forma. La última etapa es una crono y eso lo pone a pensar a uno”, aseguró Bernal en entrevista con el programa ‘Ciclismo entre grandes’, de Win Sports.

Ahora, sobre la carrera italiana confesó que: “El Giro tiene un recorrido muy bueno y que me gusta. No me quiero llevar solo por los sentimientos, sino analizar el recorrido: creo que el equipo va a escoger lo mejor”.

A la pregunta de qué carrera le falta por ganar, Egan respondió: “La Vuelta a España. Si me preguntan qué prefiero ganar, si otro Tour o la Vuelta, prefiero la Vuelta. Ahí pasaría a la historia, quedaría con la triple corona”. Además, habló sobre la posibilidad de ganar un Mundial de ruta. “Sería chévere, pero eso es como correr una París-Roubaix: no me veo ahí”.

Y añadió que: “Yo ni quería hacer la Vuelta a España. La idea era hacer Giro-Vuelta. Cuando pasó el Giro descansé unos siete días, pensaba que tal vez ir al Tour no estaría mal, iría sin mucha responsabilidad. Me hice la prueba COVID para ir a Colombia, que no la necesitaba. A la mañana siguiente me llaman: pensé de todo, menos que fuera a tener COVID. Ahí duré otros 10 días parado. Vuelvo a Colombia y los primeros días fueron terribles: no movía la bicicleta. Además, se la pasó lloviendo. Yo me sentía destrozado. Intenté llegar bien, pero los números no mienten. He aprendido mucho más en esa Vuelta que en muchas carreras que he hecho”.

Para finalizar la entrevista, el pedalista de Zipaquirá habló sobre el dominio de los eslovenos Tadej Pogacar y Primoz Roglic. “Son muy fuertes, están haciendo cosas muy importantes, pero también creo que nadie es invencible: uno puede tener un mal día y ya está. El mismo Roglic no ha podido ganar un Tour. Pueden pasar muchas cosas, quedar cortado en un abanico: ya le pasó a Pogacar en su primer Tour que ganó. No solo es de físico, es de estrategia, saberse ubicar y estar pendiente. Se les puede ganar o por lo menos creérselo”, aseguró.

