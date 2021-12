La millonaria cifra que pediría Nacional para vender a Jarlan Barrera: hay dos ofertas sobre la mesa

Jarlan Barrera celebra un gol anotado a Envigado en la fecha 1 de la Liga BetPlay 2021-II, en el estadio Polideportivo Sur. Foto: VizzorImage / Luis Benavides

Ya finalizada la participación de Atlético Nacional en la Liga BetPlay 2021-II, donde finalizó tercero en el cuadrangular A con seis puntos, la mira está puesta en el proyecto deportivo para el próximo año, donde buscará conseguir la estrella 17 y pelear por la Copa Libertadores. Para ello será clave, por ejemplo, mantener buena parte de su plantilla, la cual, según el portal Transfermarkt, es la más costosa de Colombia (23,50 mill. €).

El gran año que cumplió Jarlan Barrera con el conjunto ‘Verdolaga’ no es pasado por alto en el fútbol del exterior. Su cuota goleadora, así como sus capacidades para generar juego y asistir a sus compañeros, enmarcan una notable mejoría en su rendimiento respecto a los últimos dos años, donde no había tenido mayor protagonismo.

Según informó el periodista, Felipe Sierra, a través de su cuenta en Twitter, Nacional ya recibió “ofertas oficiales” de un equipo importante de Arabia Saudita y otro de la Liga Mexicana, aunque todavía no se dieron a conocer los nombres. Lo cierto es que las negociaciones comenzaron y el ‘Verde Paisa’ no dejará salir a su volante de armado si las cifras no se acercan a los 3 millones de dólares.

El mediocampista samario, de 26 años, tiene contrato con Nacional hasta el 30 de junio de 2022, por lo que, en caso de no negociar con otro equipo o extender su vínculo con la institución, podría irse gratis en el mercado de verano del próximo año. Por ello, las próximas semanas serán claves para definir la situación de Barrera con el ‘Verdolaga’.

En el transcurso de este 2021, Jarlan ha disputado un total de 56 partidos, su cifra más alta desde que dejó el Junior de Barranquilla, a finales del 2018. Además, tuvo la posibilidad de marcar 17 goles por competiciones oficiales, la cantidad más alta, por lejos, en un año calendario —su registro más cercano fue en el 2017, donde alcanzó nueve—. De este acumulado de anotaciones, 10 tuvieron lugar en la Liga BetPlay, dos en la Copa Colombia y cinco en Copa Libertadores. Ello sin olvidar que entregó seis asistencias en el acumulado.

Nombres como los de Miguel Ángel Borja y Alexander Mejía han sonado en los últimos días para llegar a Atlético Nacional. El primero, tras confirmarse el descenso de Gremio a la Segunda División en Brasil, no sería tenido en cuenta para el próximo año, por lo que, si bien comprarlo sería difícil, existiría la posibilidad de concretar un préstamo que se ajuste a sus condiciones salariales.

Mientras que sobre el segundo, otro viejo conocido de la casa ‘Verdolaga’, se estaría arreglando su salida de Independiente Santa Fe. “[Borja y Mejía] Son nombres importantes para la construcción del proyecto deportivo a mediano y corto plazo, porque ya estamos muy cerca del inicio. De darse las conversaciones, de lograrse inmediatamente, se anunciarán en su momento”, sostuvo el técnico, Alejandro Restrepo, en entrevista con ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2.

Así quedó el sorteo de Atl. Nacional en Libertadores:

La Conmebol llevó a cabo este lunes 20 de diciembre, en su sede principal en Luque, Paraguay, el sorteo de las fases preliminares tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana, que se jugarán entre febrero y marzo del 2022. Estas, recordemos, permitirán conocer los clasificados a las fases de grupos de cada competición.

Atlético Nacional como campeón de la Copa Colombia 2021, aseguró su puesto en la fase 2 de la Libertadores. El conjunto ‘Verdolaga’ deberá enfrentar en esta instancia al ganador de la llave entre Universidad César Vallejo (PER) y Olimpia (PAR), quienes se verán las caras en la fase 1.

Los ganadores de cada llave en la fase 2 pasarán a la fase 3, donde quedaron establecidos los potenciales cruces. Los ‘Verdolagas’, en caso de avanzar a dicha ronda, podrían enfrentar a Millonarios, Deportivo Cali o Fluminense. Ya los que se impongan en esa última instancia clasificarán a la fase de grupos, la cual, al igual que la Sudamericana, comenzará el 5 de abril.

