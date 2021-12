Chicho Arango, el mejor fichaje de la liga de fútbol de los Estados Unidos, se casó a sus 26 años

Chicho Arango, considerado el mejor fichaje de la MLS, se casó a sus 26 años / CAPTURA DE PANTALLA DE INSTAGRAM

Luego de su gran actuación con Los Angeles Football Club de la Major League Soccer (MLS), de Estados Unidos, el atacante colombiano Cristian ‘Chicho’ Arango regresó a Colombia para compartir con su familia y pasar algunos días de vacaciones, de hecho, se le vio en algunos partidos del Envigado y Atlético Nacional, clubes que lleva en sus afectos.

Desde hace varios días ha mostrado por medio de sus redes sociales los momentos que comparte junto a los suyos, aunque en las últimas horas mostró el más importante para él, pues contrajo matrimonio con Tatiana Aguilar, su pareja desde hace varios años.

Pero el día de Arango quedará en la memoria de muchos por una curiosa razón, ya que el jugador llegó tarde a la boda y se vio obligado a pedir perdón a su prometida por la tardanza.

“Primera vez que el novio llega tarde a la boda discúlpame mi amor @TatianaAguilar” escribió Arango en una historia de Instagram, mostrando un aparente trancón que le impedía llegar a la hora acordada.

Sin embargo, esto no impidió que la boda se realizara y con una elegante ceremonia, a la que asistieron familiares y algunos futbolistas cercanos a Arango, la feliz pareja dio el sí para celebrar hasta altas horas de la madrugada.

El evento se realizó en Llanogrande y en redes sociales se evidenció la presencia de jugadores como Andrés Felipe Cadavid, César Carrillo, Jonathan Agudelo, Jesús David Murillo, entre otros.

Tatiana, su nueva esposa, fue la encargada de mostrar gran parte de la noche de celebración. En sus redes se vieron varias fotografías y videos de lo que fue para los dos la noche más feliz de sus vidas.

En los perfiles de cada uno agradecieron por lo ocurrido y mostraron la felicidad que sintieron al contraer la unión.

“Un sueño más cumplido!! Verte vestida de novia @tatianaguilar29 gracias esposa mía por aguantar esta plaga de hombre y por guiarme para cambiar mis defectos y enamorarte de ellos”, escribió Arango en Instagram.

Por su parte, Tatiana manifestó:

“Fue un día inolvidable y muy feliz al lado de un hombre maravilloso…Aquí estoy y estaré para ti, no solo en la enfermada, no solo en riqueza ni pobreza, también en el silencio, el miedo en la eternidad si así Dios lo quiere y le agradezco a él por q me regalo la mejor aventura q pude imaginar… navegar a tu lado cualquier mar. @chichoarango”

CHICHO ARANGO MEJOR FICHAJE DE LA MLS

Cristian Chicho Arango fue elegido como la contratación del año en la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos, a la que arribó el pasado 2 de agosto proveniente de Millonarios FC.

El delantero de Los Angeles Football Club se convirtió en el segundo colombiano en ganar este reconocimiento, ya en 2009 Fredy Montero había dado muestras del talento cafetero al obtener este galardón con el Seattle Sounders, donde estuvo inicialmente tres temporadas y al que regresó este 2021. Zlatan Ibrahimovic lo consiguió en 2018.

El reconocimiento que la MLS le hizo a Arango tiene sustento en cifras: en 17 partidos se reportó con gol en 14 ocasiones, con los que además de deleitar a sus aficionados llamó la atención de Reinaldo Rueda, que lo tuvo en cuenta en la convocatoria más reciente de la selección Colombia, para enfrentar a Brasil y Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022.

