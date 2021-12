Andy Rivera y el drástico cambio de look que se realizó para terminar el 2021

Tomada de Instagram @AndyRivera

Como parte de un año de grandes cambios y crecimiento en su carrera musical, Andy Rivera decidió cambiar su estilo de una manera que muchos de sus seguidores calificaron como “drástica” y “radical”, pues pasó de un color negro en su cabello a uno rubio.

Así lo dejaron ver varias publicaciones que replicaron páginas de entretenimiento dedicadas a curiosear en la vida de los famosos, pues desde el perfil oficial del cantante de reguetón no hay todavía una publicación al respecto.

Entre las reacciones quedó en evidencia que hubo una gran cantidad de fanáticos que quedaron satisfechos con el nuevo look de Andy Rivera. Sin embargo, también fueron bastantes los que decidieron bromear al respecto y lo compararon, inclusive, con su amigo Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’.

“Me gustaba más con el cabello negro”, “se ve extraño, pero es tan lindo que nos vamos a acostumbrar”, “siento que es otra persona”, “¡no, quedaste como La Liendra!” y “también te pareces a Maluma, solo te falta la barba”; fueron algunos de los comentarios que recibió.

Cabe recordar que este 2021 estuvo cargado de buenas noticias para el hijo de Jhonny Rivera, pues además de acumular millones de reproducciones en sus más recientes canciones, (para las cuales ha colaborado con artistas de talla internacional), logró firmar un jugoso contrato con la que se convirtió en su nueva casa productora e internacionalizó su carrera: Sony Music.

Además, este año regresó a las presentaciones en vivo y eso le reconfortó mucho, tal y como él mismo lo mencionó cuando anunció sus primeras fechas en Colombia.

De hecho, por tanta dedicación que tiene con sus objetivos a futuro es que, según él, se ha mantenido soltero y no le afana tampoco buscar una mujer, pues aunque admite que hay momentos en los cuales se siente solo y cree que sería buena una compañía y un apoyo, también advierte que el tiempo que tiene para entregar a alguien más, por ahora, es escaso.

Angélica Jaramillo confirmó que estuvo con Andy Rivera

Hace varios ayeres, específicamente por el año 2013, corrió por entre los medios de comunicación el rumor de una supuesta historia sentimental entre Angélica Jaramillo (participante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele) y Andy Rivera (cantante urbano). Empero, por aquel tiempo el intérprete de ‘Fuego’ dio cuenta de que la relación que tenía con la modelo estaba enfocada netamente en una amistad.

Sin embargo, ahora pareciera ser que dicha amistad no fue únicamente eso, puesto que el tema de su relación se volvió a poner sobre la mesa cuando, desde las redes sociales de Laura Jaramillo (hermana de Angélica), un usuario o usuaria le planteó a la exprotagonista de nuestra tele el interrogante: “¿Angélica tuvo algo con Andy R?”. Enseguida, la también cantante respondió con solo dos palabras y muchas risas: “La guasamalleta”

Otros famosos que han reiterado su soltería durante el 2021

Al igual que Andy Rivera, hay otras dos figuras del entretenimiento colombiano que han asegurado varias veces que no tienen a nadie como protagonista de su vida sentimental actual: Lina Tejeiro y Sara Uribe.

En cuanto a la actriz llanera, aunque está soltera, el jueves 14 de octubre Aída Victoria Merlano publicó una historia de Instagram con algo escrito en particular: “Lina Tejeiro ¡Ojo pues! Confesó que está soltera, pero no sola”. La frase fue así, concreta, no se amplió la información respecto de con quién podría tener algún vínculo sentimental, empero, sería algo informal.

No sobra recordar que en el pasado hubo una historia sentimental, precisamente, entre Tejeiro y Andy Rivera.