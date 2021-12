“Yo me llamo”: Daniel Santos se llevó los 20 millones de la última gala de premiación de 2021

Tomado de Canal Caracol en vivo

A pocos días de que se acabe 2021, los imitadores de ‘Yo me llamo’ se despidieron por una corta temporada para compartir con sus familias y sus seres queridos la temporada de Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, no podían irse a sus casas sin antes celebrar la última gala de premiación en la que uno de los competidores se llevó $20 millones, que ayudará a cumplir algunos de sus sueños.

Los concursantes que participaron por la millonaria cifra fueron ‘Maluma’, ‘Camilo Sesto’, ‘Nacho’ y ‘Daniel Santos’, uno de ellos fue el elegido para unirse a ‘Bad Bunny’ y ‘Leonardo Favio’, quienes ya pasaron por esta prueba en la que el público votó por su favorito.

La primera presentación de la noche estuvo en manos de ‘Maluma’, quien recibió clases por parte del director de la escuela de imitadores, Moisés Angulo, para ayudarle a descubrir esa sensualidad que tanto le pide Amparo Grisales en sus interpretaciones.

Con la canción ‘11PM’ y un traje en color amarillo similar al que ha utilizado en sus presentaciones el artista original, los jurados elogiaron al participante y logró erizar a la diva de los colombianos, trabajo que no es nada fácil.

“Maluma eres como un sol, entraste al escenario como un sol resplandeciente, brillando, me encanta, ya te lo dije todo. Tienes un ángel y un carisma, una estrella maravillosa, entonces gracias”, le recalcó la talentosa actriz.

El siguiente en salir a la tarima fue ‘Nacho’, que tuvo un difícil proceso de entrenamiento con su instructor físico, pues una de las observaciones que tuvo en su última presentación fue la poca capacidad que tenía para sostener la respiración en sus interpretaciones, ocasionando que sus audiciones se vieran afectadas y a destiempo.

Su interpretación de la canción ‘Materialista’, éxito popularizado junto a Silvestre Dangond y Nicky Jam en 2017. En esta oportunidad, los jurados quedaron impresionados con su evolución, pues fue un tema musical que no tuvo muchos espacios para hacer pausas y evolucionó su capacidad vocal.

“Que canción tan difícil hermano, no tenía una sola pausa. Mírate cómo has mejorado, mira cómo te ves ahora, tú que le tenías tanto miedo a los cambios, a tu cabello, a todo… Mira como tienes las cejas, el look está perfecto para esta noche, creo que Colombia disfrutó mucho contigo espero que te vaya muy bien”, comentó Yeison Jiménez al imitador.

El romanticismo también tuvo un espacio importante en esta gala de premiación con la interpretación de Camilo Sesto, que recibió clases de dicción e introducción al valenciano, dialecto que debió perfeccionar su imitador para acercarse más a su personificación del original.

Con la canción ‘Que más te da’, el concursante se robó más de una sonrisa por parte de Amparo Grisales, que durante toda su interpretación no paró de emocionarse con su tono de voz, así como los buenos comentarios que recibió por parte de César Escola.

“La evolución que has tenido, has cogido mucha seguridad. Es bueno que hagas ese balance para las próximas etapas que siguen de ‘Yo me llamo’, fíjate que estás más seguro, las notas agudas las atacas como las atacaba Camilo Sesto. Me encanta que hayas hecho también el ejercicio de las eses, porque es su lengua madre y lo más bonito los gestos que tienes, cuentas también con la cara lo que está diciendo la letra, que era algo muy particular en Camilo”, agregó el jurado argentino.

Quién se llevó el millonario premio

El premio que entregó el cuarto jurado, los televidentes con sus votaciones, se quedó en las manos de ‘Daniel Santos’, que además de haber demostrado el gran talento que tiene con su voz, conmovió con la historia del por qué quería ganarse este premio.

“No ha habido plata para comprar casa, hermano, por eso vivo con mi mamá, quiero salir adelante para comprar esa casa que mi mujer necesita y para arreglarle la de mi vieja también”, mencionó el artista entre lágrimas.

Y agregó: “Ella (su madre) ha sido pieza clave en toda la crianza de nosotros, ella sabe todos los deseos que tenemos plasmados a través de este compromiso”, recordando también a su padre, que ha sido inspiración para interpretar a su artista favorito, Daniel Santos.

Con la canción ‘Despedida’, también erizó a Amparo Grisales, que le dio su apreciación al final de su interpretación:

“Espectacular, lo hiciste tan bonito, sacaste ese sentimiento del fondo de tu corazón, de tu alma, fue tan bonito que no hay palabras para darte elogios, fue hermoso. A mí me llegó al corazón, yo estaba totalmente fascinada con tu interpretación, ese fraseo, esa manera de manejar la voz tan divinamente”, recalcó la actriz.

