“Es una burla a las víctimas”: Francia Márquez por curul que quiere ocupar el hijo de ‘Jorge 40′

En la mañana del jueves 16 de diciembre, Jorge Rodrigo Tovar, hijo del exparamilitar Jorge 40, informó que se lanzará como candidato a la Cámara de Representantes para ocupar una de las 16 curules de paz que nacieron de los acuerdos de paz con las Farc pero que solo hasta las elecciones de 2022 se implementarán.

“Como víctima del conflicto armado colombiano he vivido en carne propia sus nefastas y dolorosas consecuencias, por lo que me niego a que se repita la historia una vez más. Desde hace 7 años me comprometí con la que es hoy mi causa de vida: trabajar por la paz y la reconciliación de este país”, sostuvo Tovar, que de hecho estuvo trabajando para el Ministerio del Interior en la oficina de víctimas.

Que el hijo de un paramilitar condenado se lance al Congreso en representación de las víctimas generó todo tipo de comentarios, de hecho, de las propias víctimas del conflicto que lo tomaron como una afrenta en su contra.

“Consideramos como una afrenta a la dignidad y a la memoria de las más de 21.000 víctimas que ha dejado el paramilitarismo en Colombia, que Jorge Rodrigo Tovar, hijo del ex paramilitar ‘Jorge 40′ pretenda hacer parte de las 16 curules establecidas para las víctimas, en el Acuerdo Final de Paz”, comentó Movice, una organización compuesta por víctimas de delitos relacionados a las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, desplazamiento forzado, despojo, amenazas, entre otros flagelos de la violencia en Colombia.

En ese mismo camino, la precandidata presidencial del Pacto Histórico, Francia Márquez, criticó que Tovar se lance al Congreso por medio de las curules de paz.

“Esto es una burla a las víctimas del exterminio paramilitar del que participó su padre. Si de verdad quieren contribuir a la reconciliación, deberían dejar de apropiarse de los espacios ganados para que las víctimas empobrecidas, despojadas y humilladas hicieran escuchar su voz”, señaló Márquez.

Es de recordar que alias Jorge 40, de acuerdo con lo que describe María Teresa Ronderos en ‘Guerras Recicladas’, comenzó traficando armas para las AUC, sin embargo, en 1999, le fue ofrecido el comando del Bloque Norte de ese grupo armado al margen de la ley por parte del jefe paramilitar Salvatore Mancuso, a quién había conocido en Bogotá y quien se había convertido en su mentor en temas de armas.

En septiembre del 2020, luego de estar doce años en los Estados Unidos, país en el que pagó una pena por narcotráfico, aterrizó en Bogotá. En Colombia le esperaban 35 órdenes de captura vigentes, 40 medidas de aseguramiento y 1.486 investigaciones penales por masacres, desplazamientos, torturas y desapariciones.

“Yo tengo mis manos limpias, yo le he dedicado mi vida al trabajo honesto, al trabajo sincero, al trabajo de frente con las víctimas del conflicto armado (...) usted no me puede juzgar por lo que hizo mi papá (...) yo soy víctima del conflicto armado registrado”, dijo Tovar, en la entrevista con Blu Radio.

De acuerdo con lo que detalló en ese medio de comunicación, no solo le fue arrebatada la posibilidad de tener un padre, sino que, a su vez, el conflicto armado colombiano le quitó a su tío, quien tomó ese papel durante su niñez. Fue desplazado en varias ocasiones de Valledupar y de otras ciudades del país debido a amenazas de muerte en su contra. “La violencia destrozó mi familia”, resaltó antes de relatar que lleva más de siete años trabajando por las víctimas.

