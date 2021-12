Tras eliminación del Junior, Arturo Reyes dejaría de ser el DT del cuadro barranquillero

Este miércoles se llevó a cabo la sexta y última jornada de la fase cuadrangular para el Grupo A en la Liga BetPlay. En este día Atlético Nacional visitó a Deportivo Pereira y Deportivo Cali recibió al Junior de Barranquilla. De este grupo el cuadro azucarero pasó a la final del torneo.

Tras la eliminación del equipo barranquillero, la directiva del Junior habría decidido ponerle fin al contrato del director técnico Arturo Reyes como entrenador del equipo, tras el no cumplimiento de los objetivos del campeonato.

Esto se debe a que medios de la capital del Atlántico como El Heraldo informaron ayer que la decisión ya está tomada y solo faltaría que el club confirme la noticia. Por su lado, el entrenador, según esta información, recibió la noticia de su salida en la tarde de este jueves en la sede administrativa del club.

Cabe resaltar que el pasado 17 de agosto de 2021 Reyes fue confirmado como nuevo entrenador del Junior de Barranquilla, tras su paso por las selección de Colombia juvenil. Así mismo, ese día se anunció que Luis Amaranto Perea saldría del club por los malos resultados que venía teniendo.

“Todo se ha dado de forma natural, una relación que termina amigablemente y que cuando no funciona, lo adecuado es que finalice. La decisión es acertada para ambas partes porque le permite a Junior reconducir el camino y yo estoy tranquilo, he entregado todo lo que soy a esta institución, ha sido una experiencia extraordinaria, por el trato que he recibido, por la familia juniorista y mi carrera empieza”, dijo Perea en su momento.

Ahora, hay que tener en cuenta que Reyes tenía contrato hasta diciembre del próximo año, pero su vínculo se vería finalizado antes de lo previsto. Con esto, por segunda vez en el año, las directivas del Junior comenzarían la búsqueda del nuevo entrenador para la temporada del 2022.

Tras esta noticia, hay el rumor de que ya suenan nombres para reemplazarlo, como los de los argentinos Lucas Pusineri y Hernán Cerespo. De acuerdo con información del periódico El Tiempo, Pusineri informó que no ha tenido ningún contacto con directivas del Junior. “Me manejo con ética. No hago lo que no me gusta que me hagan. No he tenido información oficial, me entero más por lo que se dice”, aclaró.

Por último, recordemos que el Junior quedó eliminado desde el pasado 11 de este mes tras ser vencido por el Deportivo Cali, equipo que dejó 2-0 en el marcador y que clasificó a la final. Ahora, este jueves se definió el rival, que será el Tolima luego de empatar 2-2 contra Alianza Petrolera.

